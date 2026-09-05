El Papa León XIV visitará el Perú en el próximo mes de noviembre y, aunque aún no se confirma el cronograma de actividades oficial, tendría un encuentro con los jóvenes en el Estadio Monumental de Ate.

El monseñor Guillermo Elías, responsable de la comisión organizadora en Lima, aseguró que el sumo pontífice tendrá un encuentro con los jóvenes en Ate.

Desde el club Universitario de Deportes esperan la oficialización de la sede. Cabe resaltar que la comisión ya ha realizado dos visitas en el recinto deportivo, y como institución se encuentran “conmovidos” por la elección del Monumental como sede del encuentro masivo del papa con la juventud.

“Va a llegar la parte oficial, el encuentro con la presidenta de la República, el cuerpo diplomático, todas las autoridades. Luego, al día siguiente, ya comenzará sus pasos en Lima; estará en el Palacio Arzobispal con los obispos, luego con los sacerdotes religiosos, religiosas y consejos pastorales”, indicó monseñor Elías en RPP.

“Tendremos el encuentro con todos los jóvenes en Ate. Al día siguiente, ya se irá a Chiclayo y continuará. Y el último día estará en la Base Aérea de Las Palmas, en la que tendremos la eucaristía, la gran misa en la que estamos invitados todos”, sostuvo.