El Papa León XIV visitará el Perú durante el mes de noviembre y un encuentro en el Estadio Monumental estaría contemplado en el cronograma de actividades.
El Papa León XIV visitará el Perú durante el mes de noviembre y un encuentro en el Estadio Monumental estaría contemplado en el cronograma de actividades.
Por Redacción EC

El Papa León XIV visitará el Perú en el próximo mes de noviembre y, aunque aún no se confirma el cronograma de actividades oficial, tendría un encuentro con los jóvenes en el Estadio Monumental de Ate.

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