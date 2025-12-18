A través de un comunicado, la Universidad Garcilaso anunció el cese de actividades el próximo 3 de marzo de 2026 tras disposición del Oficio N° 00043-2024-DS-DIRESU-UV.

El escrito precisó que las actividades académicas de pregrado y posgrado se desarrollarán hasta dicha fecha, conforme a lo establecido en el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado aprobado por Sunedu.

Además, luego del cierre y cese de actividades, la universidad brindará únicamente el servicio de otorgamiento y trámite de grados académicos y títulos profesionales.

La Universidad Garcilaso resaltó que reafirma su compromiso con la transparencia, la continuidad y el acompañamiento a sus estudiantes y egresados.

¿Qué pasó con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega?

Desde 2019, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) enfrenta una grave crisis pues la Sunedu le denegó la licencia institucional por incumplir condiciones básicas de calidad (gestión, infraestructura, investigación, etc).

Luis Cervantes Liñán, quien fue rector de la universidad, se le denunció por recibir más de 50 millones de soles de salario entre el 2011 y el 2013. La Sunedu multó en el 2019 a la universidad y determinó la suspensión de Cervantes.

En la actualidad, el principal acreedor de la casa de estudios es la Sunat o créditos tributarios, y con un porcentaje, aproximadamente, del 80 %.