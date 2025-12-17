Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Independencia, donde presuntos extorsionadores arrojaron un artefacto explosivo contra la discoteca 11:11, situada en la avenida Túpac Amaru.

De acuerdo con 24 Horas, el ataque dejó dos personas heridas y se produjo a menos de una semana de otro atentado contra el mismo establecimiento, lo que ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

Imágenes de cámaras de videovigilancia muestran que dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió, manipuló el artefacto y lo lanzó cerca de la entrada del establecimiento, donde había vehículos estacionados. Segundos después se produjo la explosión, generando pánico.

Durante el incidente, el agente de seguridad del local intentó alertar sobre la presencia sospechosa efectuando disparos disuasivos al aire, sin percatarse de que el explosivo ya había sido activado. La detonación le causó heridas por fragmentos metálicos en las extremidades inferiores.

El vigilante, identificado como José Luis Sagastegui Salhuana, fue auxiliado por efectivos policiales y trasladado al hospital Cayetano Heredia. En tanto, una mujer identificada como Maryori Rosmery Figueroa Mejía también resultó herida.

Este nuevo ataque se produce días después de una balacera registrada en el mismo local, en la que una mujer, identificada como Yaritsa Carmen Rojas, fue gravemente herida y permanece internada en la unidad de cuidados intensivos.