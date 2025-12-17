Un nuevo sismo se registró la nañana de hoy, miércoles 17 de diciembre. La magnitud fue de 3,6 y tuvo una profundidad de 56 kilómetros y 6 kilómetros al norte del Chilca, Cañete.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 6:57 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado II-III.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0814

Fecha y Hora Local: 17/12/2025 06:57:52

Magnitud: 3.6

Profundidad: 56km

Latitud: -12.47

Longitud: -76.72

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 6 km al N de Chilca, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 17, 2025

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

Números ante emergencias

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP)

Para incendios, rescates y fugas de gas, llama al 116.

Emergencias Médicas

SAMU (Sistema de Atención Médica de Urgencia): Servicio gratuito de ambulancias disponible a nivel nacional. Llama al 106.

ESSALUD – STAE (Sistema de Transporte Asistido de Emergencias): Ambulancias para asegurados de ESSALUD. Contacto al 117.

Asistencia en Carreteras

Policía de Carreteras: Si te encuentras en la red vial nacional y necesitas ayuda, comunícate al 110.

Atención en Caso de Fenómenos Naturales