Centro de salud recibe nuevo lote de vacunas contra la influenza. (Foto: Andina)
Redacción EC
Las ya se encuentran disponibles en el centro de salud Conde de la Vega, en el Cercado de Lima, tras la llegada de un nuevo lote destinado a adultos y niños. La información fue confirmada por Clever Asca Aguirre, licenciado del , luego de que se anunciara la detección de dos casos de influenza A H3N2 en el país.

Asca señaló que la demanda por la se incrementó de manera considerable en las últimas horas. Indicó que el día anterior las dosis se agotaron al mediodía, pero que este martes se recibió un nuevo suministro desde tempranas horas. Según precisó, al inicio de la jornada ya se había vacunado a seis adultos mayores.

Nuevo lote de vacunas contra la influenza es distribuido en centro de salud. (Foto: Andina)
Actualmente, el establecimiento cuenta con vacunas pediátricas y para adultos, las cuales se vienen aplicando con normalidad. El Minsa reiteró que la prioridad está en los grupos vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, a fin de prevenir complicaciones asociadas a la influenza.

El Ministerio de Salud informó además que se encuentra realizando un recorrido por distintos centros de salud para verificar la disponibilidad de dosis y asegurar una distribución equitativa. En ese marco, se recordó que la vacunación contra la influenza reduce el riesgo de cuadros graves, hospitalización y contagio, especialmente en un contexto de vigilancia reforzada por virus respiratorios.

Arriban dosis de la vacuna contra la influenza a centro de salud. (Foto: Andina)
Casos de influenza A H3N2 en el Perú

Como se recuerda, el corresponden a menores de edad que residen en Lima. Ambos pacientes fueron atendidos en establecimientos públicos, evolucionaron de manera favorable y ya recibieron el alta médica. Las autoridades señalaron que no se trata de una situación de brote y que se mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica.

