Un incendio registrado este lunes en el jirón Antonio Raymondi, en el distrito de La Victoria, movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que lograron controlar el fuego y, durante las labores, descubrieron que el inmueble funcionaba como un almacén clandestino de baterías de litio utilizadas para vehículos eléctricos, como scooters.
La emergencia se produjo a la altura de la cuadra cuatro del jirón Raymondi, en una zona de alta concentración comercial, donde operan tiendas de ropa y otros negocios, lo que elevó el riesgo de propagación del fuego hacia predios colindantes. El siniestro fue reportado alrededor de las 12:11 p. m., y hasta el lugar se desplazaron múltiples unidades, entre autobombas y camiones cisterna.
El subgerente de Riesgo y Desastre de la Municipalidad de La Victoria, Oscar Jerí, informó que el incendio se registró en un almacén clandestino y señaló que durante la emergencia se reportó la falta de agua.
Durante el desarrollo del incendio, comerciantes de almacenes y tiendas cercanas comenzaron a evacuar sus mercancías por precaución. Imágenes difundidas muestran el traslado de bicicletas eléctricas, televisores y otros productos destinados a la campaña navideña hacia zonas alejadas del área afectada.
En apoyo a las labores de control, Sedapal informó mediante un comunicado que activó de manera inmediata su plan de respuesta de emergencia. La empresa indicó que su personal permanece en la zona y ha puesto a disposición de los bomberos los hidrantes más cercanos, incrementando la presión de agua mediante el sistema de control Scada, además de despachar un camión cisterna al lugar.
Hasta el momento, no se ha reportado personas heridas. Las autoridades han recomendado a vecinos y comerciantes mantener despejada la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y de los equipos de emergencia.
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
