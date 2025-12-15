Más de mil vecinos participaron en el Primer Gran Festival Intercultural de San Juan de Lurigancho 2025, una jornada cultural organizada por el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en coordinación con gestores culturales locales, con el objetivo de descentralizar los servicios culturales y garantizar el acceso equitativo al arte, la lectura y la diversidad cultural.

La explanada “La Bombonera”, ubicada en el asentamiento humano Las Terrazas de Canto Grande, se convirtió en un espacio de encuentro comunitario donde familias, niñas, niños y jóvenes disfrutaron de presentaciones artísticas como danzas, música, circo, BiblioCine, juegos recreativos y un bingo familiar navideño, que tuvo como premios bicicletas y canastas.

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, participó en las actividades culturales del festival, donde señaló que esta iniciativa será replicada en otros distritos del país y destacó la importancia de promover actividades culturales que contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional.

“Tuvimos un gran día lleno de cultura, arte y creatividad, que cerramos con un concierto de la agrupación peruana Uchpa, una banda que canta rock en quechua y representa nuestra interculturalidad. San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de quechuahablantes del país y concentra una importante población migrante, lo que lo convierte en el distrito más intercultural del Perú”, señaló el ministro.

En la actividad también estuvieron presentes el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla; el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali Quintanilla; el secretario general del Ministerio de Cultura, Carlos Palomares Villanueva; así como dirigentes vecinales y representantes de la comunidad.

Durante la jornada se realizó el Concurso de Danzas Folclóricas y Caporales, con agrupaciones del distrito demostraron su talento y la vigencia de las tradiciones locales. Asimismo, se presentó una exhibición de Circo Social, a cargo del Punto de Cultura Luciérnagas Espacio de Arte, que cautivó al público con números de malabares, magia y circo.

La programación artística incluyó también presentaciones de hip hop y danza de tijeras, así como una máster class de danza urbana dirigida por la reconocida agrupación y Punto de Cultura Betesda Crew, fomentando la participación juvenil mediante expresiones culturales tradicionales y contemporáneas.

El cierre del festival estuvo a cargo de la reconocida banda peruana de rock fusión Uchpa, que interpretó sus principales éxitos en quechua, integrando ritmos andinos y promoviendo el valor de las lenguas originarias.

