El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, presentó el sello postal emitido por Servicios Postales del Perú (Serpost), en homenaje al poeta, decimista, periodista, investigador y figura esencial en la revaloración de la cultura afroperuana, Nicomedes Santa Cruz Gamarra.

Esta actividad forma parte de las conmemoraciones por el centenario de su nacimiento. Durante su intervención, el titular de Cultura destacó la importancia de la labor que realizó uno de los intelectuales y artistas peruanos más influyentes del siglo XX, quien dejó un importante legado y múltiples aportes del pueblo afroperuano a la historia del Perú.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Nicomedes Santa Cruz es un constructor de peruanidad, es memoria. Él trajo 300 siglos de historia que fueron olvidados en el Perú para construir con ellos un legado lleno de arte, cultura e identidad”, señaló Luna Briceño.

Este es el segundo sello postal dedicado a una personalidad afroperuana en la historia filatélica del país. El primero fue para la artista criolla Lucha Reyes, quien supo fusionar con maestría las tradiciones afroperuanas y latinoamericanas, dejando un legado musical único que promueve la diversidad cultural.

El sello postal en honor a Nicomedes Santa Cruz Gamarra entró en circulación el 5 de diciembre. Serpost imprimió 5000 ejemplares de la estampilla, convirtiéndolos en piezas de gran valor para sus admiradores, seguidores y coleccionistas.

En la actividad, estuvieron presentes el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla; el presidente del directorio de Serpost, Gustavo González de Otoya La Torre; el doctor en Historia del Arte, profesor emérito de la UNMSM y sobrino de Nicomedes, Octavio Santa Cruz Urquieta; entre otras personalidades y directores del ministerio.