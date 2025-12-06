La feria de arte tradicional Ruraq Maki, hecho a mano, volverá a realizarse del 11 al 22 de diciembre en la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la av. Javier Prado Este, en San Borja. Esta edición reunirá a 209 colectivos de artesanos y artistas tradicionales de distintas regiones del país. El ingreso será libre para todo el público.

Según informó el Ministerio de Cultura, la inauguración del jueves 11 comenzará a las 11 de la mañana. Desde el 12 hasta el 22 de diciembre, la atención será de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Participarán también 48 colectivos que cuentan con reconocimientos oficiales otorgados por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lo que garantiza la autenticidad y calidad de las piezas que se ofrecerán.

Ruraq Maki resalta la diversidad cultural del Perú. Los expositores representan a 19 pueblos indígenas u originarios y al pueblo afroperuano. Además, se presentarán obras vinculadas a 38 manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y a dos inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La feria contará nuevamente con la sección Gastronomía Viva, a cargo de la Casa de la Gastronomía Peruana, que ofrecerá platos tradicionales. También se desarrollará un programa cultural con música y danzas, así como capacitaciones dirigidas a los colectivos participantes.

Tras el incremento de visitantes y ventas registrado en 2024 y el récord alcanzado en julio de 2025, con 40.171 asistentes y más de 2 millones 900 mil soles en ventas, el Ministerio de Cultura espera que la edición de diciembre supere estos resultados en beneficio de los artesanos participantes.

La inauguración coincidirá con un hito importante para el patrimonio peruano: la inscripción del Sarawja, música y danza aimara de Moquegua, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.