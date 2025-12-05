El acuerdo permitirá articular acciones entre el sector público y privado para acelerar la mejora de colegios en todo el país. (Foto: Difusión)
Redacción EC
Redacción EC

Con el objetivo de sumar esfuerzos en la mejora de las escuelas públicas del país, el del Ministerio de Educación (Minedu) y la firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

La ceremonia se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima y reunió al director ejecutivo del Pronied, Luis Felipe Noblecilla, y al director institucional de la CCL, Carlos Posada, junto a representantes empresariales.

La Cámara de Comercio de Lima promoverá donaciones e intervenciones de sus empresas asociadas a través del Catálogo Pronied. (Foto: Difusión)
El acuerdo busca acelerar la mejora de la infraestructura educativa y fortalecer el Pacto Social por la Educación. El Pronied asumirá la coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, las y otros actores públicos, además de brindar asesoría técnica para la elección de mobiliario, equipamiento y mantenimiento de locales escolares.

Pronied coordinará con las DRE y UGEL para orientar las intervenciones y brindar asistencia técnica en mobiliario, equipamiento y mantenimiento escolar. (Foto: Difusión)
La Cámara de Comercio de Lima, por su parte, promoverá entre sus empresas asociadas la donación de mobiliario y equipos, así como intervenciones de mantenimiento en colegios públicos.

El convenio establece un mecanismo para canalizar los aportes privados a través del Catálogo Pronied, con el fin de que más estudiantes accedan a escuelas seguras, dignas y mejor equipadas.

