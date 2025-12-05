Con el objetivo de sumar esfuerzos en la mejora de las escuelas públicas del país, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación (Minedu) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.
LEE: Ate: así quedaron las viviendas tras el avance de la obra para ampliar la avenida Nicolás Ayllón
La ceremonia se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima y reunió al director ejecutivo del Pronied, Luis Felipe Noblecilla, y al director institucional de la CCL, Carlos Posada, junto a representantes empresariales.
Newsletter Buenos días
El acuerdo busca acelerar la mejora de la infraestructura educativa y fortalecer el Pacto Social por la Educación. El Pronied asumirá la coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y otros actores públicos, además de brindar asesoría técnica para la elección de mobiliario, equipamiento y mantenimiento de locales escolares.
La Cámara de Comercio de Lima, por su parte, promoverá entre sus empresas asociadas la donación de mobiliario y equipos, así como intervenciones de mantenimiento en colegios públicos.
MÁS: Congreso autoriza ingreso de personal militar de EE.UU. al Perú hasta diciembre de 2026
El convenio establece un mecanismo para canalizar los aportes privados a través del Catálogo Pronied, con el fin de que más estudiantes accedan a escuelas seguras, dignas y mejor equipadas.
TE PUEDE INTERESAR
- Miraflores: revelan cómo ocurrió el asesinato en el malecón de la Reserva
- DANA ‘Qori’ causa lloviznas, frío y humedad extrema en Lima y persistirá hasta el 8 de diciembre
- Comerciante es secuestrado frente a su casa en Los Olivos y liberado horas después en SMP
- Ciclovía de La Marina: cómo terminó destruido uno de los tramos más importantes para los ciclistas de Lima
- Miraflores: Hombre es asesinado a pocos metros del centro comercial Larcomar
Contenido sugerido
Contenido GEC