Las viviendas ubicadas en la zona del Cerro Candela, en el distrito de Ate, amanecieron este 5 de diciembre en un estado crítico tras las demoliciones ejecutadas por la Municipalidad desde la madrugada del 31 de octubre. El retiro de las estructuras forma parte del proyecto que busca ampliar la avenida Nicolás Ayllón hasta en cuatro carriles, una obra anunciada oficialmente por el alcalde Franco Vidal durante la Segunda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, realizada el pasado 30 de septiembre.

Según la comuna, más de 40 viviendas fueron intervenidas por haber sido construidas de forma informal sobre el cerro y por obstaculizar el avance de la obra vial. Sin embargo, los residentes aseguran que no fueron notificados formalmente y exigen un proceso de reubicación adecuado antes de perder sus hogares.

Videos difundidos en redes sociales y las imágenes obtenidas en la zona muestran que las casas no se encuentran completamente demolidas, sino parcialmente destruidas, con muros colapsados, pisos abiertos, balcones desprendidos y estructuras internas expuestas. En algunas, solo permanecen fragmentos de las fachadas superiores, mientras los niveles inferiores están cubiertos de escombros.

Varias viviendas presentan techos caídos, cables sueltos y restos de concreto dispersos sobre la vía. Agentes municipales y transeúntes se observan rodeando el área restringida mientras continúan las labores de retiro de materiales peligrosos.

La Municipalidad de Ate sostiene que la intervención es necesaria para el desarrollo vial del distrito y que las construcciones eran informales, colocadas sobre una zona que debía ser despejada para la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón.

El proyecto forma parte de un plan que contempla más de 86 obras para el año 2025, entre ellas la modificación del Cerro Candela para mejorar la conectividad vehicular.

Mientras continúan los trabajos, los vecinos esperan una respuesta clara de la comuna sobre medidas de apoyo y eventuales alternativas de reubicación.