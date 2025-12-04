Esta madrugada, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo de Surco evitaron el cierre total del túnel Benavides, vía ubicada en la Panamericana Sur, a pesar de que la empresa Rutas de Lima (RDL), dejó de operar desde las 11:59 p.m. del miércoles 3 de diciembre.

RDL indicó que el trabajo de clausurar la vía es que ya entregaron la administración de la vía a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El túnel Benavides requiere supervisión constante mediante sensores de movimiento, cámaras de videovigilancia, detectores de temperatura, entre otros. Foto: RPP YouTube

Requiere supervisión constante mediante sensores de movimiento, cámaras de videovigilancia, detectores de temperatura, medidores de gases, iluminación y sistemas de ventilación, todos gestionados desde el Centro de Control.