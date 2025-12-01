El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció este lunes que la Municipalidad Metropolitana de Lima presentó una denuncia penal contra la concesionaria Rutas de Lima, luego de que la empresa informara que dejará la operación de los peajes de Villa y Punta Negra desde este 2 de diciembre.

En declaraciones a la prensa, Reggiardo señaló que la acción legal fue presentada por el procurador municipal, quien –según remarcó– cuenta con su total respaldo. “ Es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, afirmó el burgomaestre.

El alcalde reiteró que, mientras continúe el proceso judicial con Rutas de Lima, no se cobrará peaje en las garitas de la Panamericana Sur. Asimismo, aseguró que la municipalidad se hará cargo del mantenimiento de vías, el funcionamiento de semáforos y la atención de emergencias viales. “Yo he dado la orden de no hacer uso de las casetas en tanto este proceso siga abierto. Vamos a brindar los servicios porque es lo que corresponde. No vamos a cobrar por lo menos hasta tener la claridad del proceso judicial ”, indicó en declaraciones previas al programa Punto Final.

El anuncio del cese de operaciones

El pasado 26 de noviembre, Rutas de Lima informó que estimaba dejar de operar el martes 2 de diciembre debido al agotamiento de sus reservas de caja, resultado de las decisiones judiciales que suspendieron el cobro de peajes en Villa y Punta Negra.La empresa señaló que dicha suspensión eliminó prácticamente la totalidad de sus ingresos, lo que aceleró el consumo de sus fondos operativos.

Asimismo, la concesionaria justificó la medida alegando que el coste total de la concesión supera los S/ 25 millones mensuales. Este monto incluye el pago a más de 600 trabajadores, la operación y mantenimiento de las vías, el recojo de toneladas de basura, el funcionamiento de semáforos y la atención de emergencias, entre otros servicios.

Municipalidad de Lima llevará a Rutas de Lima a instancias penales por dejar operación en Villa y Punta Negra. (Foto: Gec)

Mientras tanto, la Municipalidad de Lima asegura que continuará garantizando el funcionamiento de las vías sujetas al contrato de concesión mientras avanza el proceso judicial, cuyo desenlace determinará el futuro de la operación de los peajes.