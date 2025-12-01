En la frontera de Tacna con Chile, la situación de los cientos de migrantes de nacionalidad venezolana, colombiana y ecuatoriana continúa siendo incierta. Cada día llega un grupo nuevo a la Línea de Concordia a la espera que su proceso migratorio se regularice.

Un grupo de 30 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en constante vigilancia fronteriza. Pertenecen al batallón de la Tercera Brigada de Caballería de Tacna. También se observa del otro lado, carabineros y militares chilenos patrullando la pampa.

Las personas entre hombres, mujeres y niños acampan en carpas improvisadas en condiciones poco sanitarias. La única fuente de alimentación son algunos vendedores ambulantes que llegan a la zona.

Ellos permanecieron meses o incluso más de un año trabajando en el país vecino de Chile, sin embargo, buscan regresar a su país o regularizar su situación tras recientes declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast a los migrantes en situación irregular: “Quedan 103 días para que salgan voluntariamente de Chile”.

Ingreso por Bolivia

Según América Noticias, debido al fuerte resguardo militar, algunos migrantes han decidido entrar por la parte de Bolivia (hito 11). Los llamados ‘coyotes’ les cobran entre 100 y 300 dólares para recorrer más de 169 kilómetros y sumado al calor que puede llegar a los 25 grados, son condiciones que llegan a ser mortales.

Estado de emergencia en frontera

El pasado viernes 28 de noviembre, mediante el Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM, se declaró en estado de emergencia por 60 días los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos de la provincia de Tacna, departamento de Tacna, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Por su parte, el canciller Hugo de Zela afirmó que nuestro país no permitirá la migración irregular en la frontera con Chile.