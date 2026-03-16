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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante el evento de lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique este jueves, en Santiago (Chile). EFE/ Adriana Thomasa
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante el evento de lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera Echenique este jueves, en Santiago (Chile). EFE/ Adriana Thomasa
Por Redacción EC

El presidente de Chile, José Antonio Kast, arribó a la ciudad de Arica, ubicada al norte de Chile para supervisar el proyecto ‘Plan Escudo Fronterizo’, que fue decretado en el palacio de La Moneda, en Santiago, el pasado miércoles 11 de marzo durante su toma de mando.

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