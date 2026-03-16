El presidente de Chile, José Antonio Kast, arribó a la ciudad de Arica, ubicada al norte de Chile para supervisar el proyecto ‘Plan Escudo Fronterizo’, que fue decretado en el palacio de La Moneda, en Santiago, el pasado miércoles 11 de marzo durante su toma de mando.

Kast arribó junto a su gabinete de ministros conformado por ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa Nacional), Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Martín Arrau (Obras Públicas).

Tras la reunión, el presidente chileno se trasladará al complejo fronterizo de Chacalluta para supervisar los trabajos.

¿De qué trata el ‘Plan Escudo Fronterizo’?

Esta medida del Gobierno de Chile busca una nueva forma para enfrentar la inmigración irregular que incluye instalación de barreras físicas, zanjas y tecnología en la frontera norte.

Además, fortalecer la presencia militar, los controles migratorios y ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas. El plan prioriza la reconducción de migrantes hacia Bolivia, el aumento de personal en la Macrozona Norte y la coordinación entre policías y militares. Todo esto con un plazo de 90 días.

Chile inicia plan ‘Escudo Fronterizo’: Kast supervisa obras para frenar migración ilegal. (Foto: Andina)

Durante su ascensión al poder, Kast le pidió al nuevo general del Ejército, Pedro Varela, su especial colaboración en este plan. Precisó que a pesar de los desafíos que enfrenta su país, “le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”.

“Contará con nuestro apoyo y respaldo, y la colaboración a nivel regional de todos los países que quieren combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal que afecta a nuestra nación”, sostuvo el nuevo mandatario de Chile.