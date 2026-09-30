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Mucho más que una línea

“No podemos mirar cómodamente nuestras fronteras como si lo que ocurre allí estuviera lejos de nuestras ciudades”.

    Pier Figari
    Por

    Diputado

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Hay problemas que un Estado enfrenta cuando aparecen. Y hay amenazas que un Estado responsable empieza a enfrentar antes de que crezcan. La diferencia está en saber leer las señales a tiempo.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.