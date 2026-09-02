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Triple frontera

“A 97 años de la reincorporación de Tacna, la integración de sus ciudadanos sigue siendo una tarea inconclusa”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Visité Tacna con motivo de las celebraciones de su aniversario 97 de reincorporación al Perú. Como llegué unos días antes, unas maestras del Sutep me invitaron a conocer los colegios ubicados en la triple frontera.

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