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Jhon Leyva fue asesinado durante la madrugada del domingo 15 de marzo en la puerta del local Imperial Pro. (Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec)
Jhon Leyva fue asesinado durante la madrugada del domingo 15 de marzo en la puerta del local Imperial Pro. (Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec)
Por Redacción EC

Jhon Leyva, conocido productor de eventos que trabajaba con Dina Páucar, Yarita Lizeth y Sonia Morales, fue acribillado la madrugada de este domingo 15 de marzo en las afueras del local Imperial Pro, ubicado en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres.

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