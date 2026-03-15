Jhon Leyva, conocido productor de eventos que trabajaba con Dina Páucar, Yarita Lizeth y Sonia Morales, fue acribillado la madrugada de este domingo 15 de marzo en las afueras del local Imperial Pro, ubicado en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres.

El productor de eventos Jhon Leyva fue asesinado a balazos, aproximadamente a las 5:30 a.m. frente al local Imperial Pro. El crimen ocurrió cuando Leyva salía del recinto luego de culminar con la presentación musical de Flor Guerrero y otros artistas.

Jhon Leyva fue asesinado durante la madrugada del domingo 15 de marzo en la puerta del local Imperial Pro. (Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec)

Según los primeros reportes, un vehículo negro llegó hasta el lugar, un sujeto descendió del auto y realizó varios disparos. Tras el atentado, personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a Leyva, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso.

Jhon Leyva fue asesinado durante la madrugada del domingo 15 de marzo en la puerta del local Imperial Pro. (Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec)

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes. Peritos de criminalística también realizaron el levantamiento de evidencias y revisaron cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

Jhon Leyva fue asesinado durante la madrugada del domingo 15 de marzo en la puerta del local Imperial Pro. (Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec)

De acuerdo con información difundida previamente por el propio empresario, Leyva habría sido víctima de amenazas y presuntos actos de extorsión. Este antecedente forma parte de las líneas de investigación que evalúan las autoridades.

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Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, familiares, amigos y personas vinculadas al mundo del espectáculo expresaron su consternación por la muerte del productor.