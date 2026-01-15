El cadáver de una mujer fue encontrado la mañana de este jueves 15 de enero en la prolongación Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), oculto dentro de un colchón abandonado en la vía pública. El hallazgo generó la intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que varios sujetos llegaron al lugar a bordo de una mototaxi. En las imágenes se observa que dos hombres descienden del vehículo y que uno de ellos cubre la placa con un trapo, aparentemente para evitar ser identificado.

Luego, uno de los implicados baja desde el techo de la mototaxi el colchón en cuyo interior se encontraba el cuerpo de la mujer y lo deja en plena calle sin levantar sospechas. Tras ello, los sujetos se retiran del lugar con rumbo desconocido.

Peritos de la comisaría PNP Laura Caller realizaron las primeras diligencias en la zona y determinaron que la víctima presenta múltiples heridas en el cuerpo, presuntamente causadas con un arma blanca. Según información preliminar, la mujer tendría alrededor de 30 años de edad.

Al momento del hallazgo, la víctima vestía un short rosado con flores y un top blanco. Hasta el cierre de esta nota, su identidad no ha sido confirmada y el caso continúa en investigación para dar con los responsables del crimen.

Estado de emergencia

El pasado 19 de diciembre, el Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre del 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.