El Estado peruano cumplió con el pago del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, según informó Andino Investment Holding mediante un comunicado.
La empresa precisó que este pago pone fin a un proceso que se desarrolló luego del fallo del tribunal internacional y que fue acompañado de un diálogo técnico con el Gobierno.
Andino destacó que el cumplimiento del laudo “refleja el respeto a los tratados internacionales y a la seguridad jurídica para la inversión privada”.
“Recibimos esta noticia con un espíritu constructivo y optimista. El cierre de esta etapa permite fortalecer los lazos de confianza entre el sector privado y las instituciones públicas, demostrando que el diálogo y el apego a la ley son los mejores mecanismos para resolver controversias de manera justa”, señalaron voceros de la compañía.
Asimismo, la empresa reconoció el trabajo de los equipos técnicos y legales que hicieron posible la ejecución del pago y consideró que este hecho envía “una señal positiva a la comunidad financiera internacional sobre la estabilidad y predictibilidad del clima de inversión en el Perú”.
Andino reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del país.
