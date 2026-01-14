El Estado peruano cumplió con el pago del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, según informó Andino Investment Holding mediante un comunicado.

La empresa precisó que este pago pone fin a un proceso que se desarrolló luego del fallo del tribunal internacional y que fue acompañado de un diálogo técnico con el Gobierno.

Andino destacó que el cumplimiento del laudo “refleja el respeto a los tratados internacionales y a la seguridad jurídica para la inversión privada”.

“Recibimos esta noticia con un espíritu constructivo y optimista. El cierre de esta etapa permite fortalecer los lazos de confianza entre el sector privado y las instituciones públicas, demostrando que el diálogo y el apego a la ley son los mejores mecanismos para resolver controversias de manera justa”, señalaron voceros de la compañía.

Asimismo, la empresa reconoció el trabajo de los equipos técnicos y legales que hicieron posible la ejecución del pago y consideró que este hecho envía “una señal positiva a la comunidad financiera internacional sobre la estabilidad y predictibilidad del clima de inversión en el Perú”.

Andino reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del país.