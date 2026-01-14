Lima registró temperaturas por encima de los 30 °C en distritos del este y norte de la capital, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a través de una publicación en la red social X.
Según precisó la entidad, la estación meteorológica de La Molina reportó 31 °C a la 1:00 p. m., mientras que en Carabayllo la temperatura alcanzó los 31.9 °C alrededor de las 2:00 p. m., en el marco de una jornada marcada por el intenso calor.
Especialistas del Senamhi explicaron que estos valores, así como la sensación de bochorno, estuvieron asociados a las condiciones propias del verano y al ingreso de humedad desde la sierra.
Además, la institución recomendó a la población tomar medidas de protección frente a la radiación solar y recordó:
“Cuida tu Piel utiliza gorros de ala ancha y sombrillas”.
Minsa recomienda proteger la piel del sol
Ante los elevados niveles de radiación ultravioleta que se registran durante el verano, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a la población adoptar medidas de protección para prevenir enfermedades de la piel, incluido el cáncer.
Entre las principales recomendaciones figuran el uso de ropa que cubra el cuerpo, gorros o sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y protector solar con FPS 30 o más, aplicado cada dos horas, sobre todo entre las 10 a. m. y las 4 p. m.
Asimismo, el Minsa recordó que cualquier lesión inusual en la piel debe ser evaluada oportunamente en un establecimiento de salud, ya que la detección temprana es clave para reducir los riesgos del cáncer de piel.
