Triple choque deja dos fallecidos en el km 17 de la Panamericana Sur, San Juan de Miraflores. Fotos: cesar.grados@photo.gec
Redacción EC
El alcalde de Lima, , indicó que, de acuerdo con información preliminar, el conductor del camión de carga pesada que provocó el choque múltiple contra una camioneta y un automóvil en la —con saldo de dos fallecidos y ocho heridos— se habría quedado dormido.

Reggiardo dijo en RPP que se trata de Edwin Villington Vega Luis, quien posee una papeleta en 2024 por haberse pasado la luz roja.

Identifican a víctimas de accidente

El burgomaestre reveló los nombres de las víctimas mortales, se trata de Wilfredo Rosales Malma, encargado del equipo de limpieza vial de la Municipalidad de Lima, quien falleció en el acto tras el violento impacto.

Además, Jéssica Corachahua Toledo, quien murió en el hospital María Auxiliadora. Ellos pertenecen a la cuadrilla de la comuna.

Dos muertos y ocho heridos deja choque múltiple en la Panamericana Sur


En tanto, a través de sus redes sociales, la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Segundo Despacho) continúa realizando diligencias tras el choque múltiple en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana Sur.

Al lugar llegó la fiscal provincial Victoria Milagritos Briceño Portilla, a cargo de la investigación preliminar, quien dispuso el levantamiento de los cadáveres y viene coordinando con personal policial de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur las diligencias para esclarecer los hechos.

