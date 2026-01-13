jEl Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a otorgar una tolerancia de cuatro horas en el horario de ingreso y a priorizar el teletrabajo, frente al paro anunciado por un sector de transportistas para mañana miércoles 14 de enero.

A través de un comunicado oficial, el MTPE señaló que la paralización constituye una “circunstancia excepcional que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores”, por lo que recomendó adoptar medidas que resguarden su integridad.

Entre las principales disposiciones, el sector Trabajo pidió “priorizar el teletrabajo, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores”, conforme a lo establecido en la Ley del Teletrabajo. Asimismo, exhortó a “otorgar una tolerancia de cuatro (4) horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público”.

El ministerio también solicitó a las empresas aplicar medidas flexibles que permitan compensar las demoras en el traslado, precisando que el tiempo de retraso “estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes”. En caso no exista un acuerdo, esta será determinada por el empleador.

Finalmente, el MTPE remarcó que “bajo ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada, ni será materia de sanciones disciplinarias”, e instó a los empleadores a permitir el ingreso de los trabajadores para el desarrollo de sus labores.

Paro de transportistas por ola de violencia

Gremios de transportistas de Lima y Callao anunciaron que este miércoles 14 de enero paralizarán sus labores debido a la inseguridad que enfrenta el sector, marcada por extorsiones, asesinatos y recientes atentados con explosivos.

Los dirigentes indicaron que en lo que va del año ya se han registrado cerca de diez ataques contra unidades de transporte y confirmaron que el servicio público se suspenderá desde las 00:00 horas en ambas jurisdicciones.