El dirigente de los transportistas Martín Ojeda confirmó que este miércoles 14 de enero se realizará una paralización total del transporte público en Lima y Callao, como respuesta a la creciente ola de extorsiones que afecta al sector y que ha dejado 10 atentados contra unidades en apenas 11 días del presente mes.

El vocero de Transportes Unidos señaló que la medida se mantiene firme pese a las recientes reuniones sostenidas con la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, debido a que los gremios priorizan el compromiso asumido con conductores y usuarios, quienes viven bajo amenazas constantes de organizaciones criminales.

Extorsiones obligan a transportistas a paralizar labores durante 24 horas en la capital. (Foto: GEC)

Según precisó Ojeda, entre 320 y 340 empresas de transporte han confirmado su participación en el paro, lo que implica que entre 20 mil y 22 mil unidades no saldrán a operar durante las 24 horas del miércoles, afectando seriamente la movilidad en distintos puntos de la capital y la provincia constitucional del Callao.

Los transportistas demandan soluciones inmediatas en dos ejes principales: prevención e investigación. El dirigente advirtió que existe un vacío de autoridad policial en horarios críticos, especialmente en la madrugada y la noche, situación que habría sido aprovechada por los delincuentes tras recientes cambios de jefaturas que dejaron comisarías y Depincris sin mandos definidos.

“La falta de prevención que se está dando en los últimos días, comenzando todo el mes de enero, donde hemos tenido 10 atentados en 11 días. Eso es inexplicable, no puede dar para más. [...] Justo cuando no hay autoridad policial atacan” , sostuvo Ojeda.

Asimismo, los gremios exigen que se cumpla la prohibición de dos personas en una moto lineal durante el estado de emergencia y solicitan una mayor asignación presupuestal para investigación criminal. También reclaman la reglamentación urgente de la Ley 32.490, que contempla beneficios para los deudos de choferes asesinados por el crimen organizado.

Gremios de transporte ratifican paro total pese a reuniones con el Ejecutivo. (Foto: GEC)

Aunque la Policía ha informado sobre capturas relevantes bajo la gestión del general Revoredo, los transportistas sostienen que estas acciones aún no logran frenar el cobro de cupos ni la violencia contra el sector.

¿Qué empresas participarán en el paro de transportistas del 14 de enero?

Entre las empresas que acatarán la paralización figuran La 50, Huáscar, Nueva Perú, Salvador, Vipusa, El Rápido y El Chosicano. La jornada incluirá movilizaciones pacíficas, con globos y concentraciones en puntos estratégicos como la Panamericana y los accesos a San Juan de Lurigancho.