Los representantes de los principales gremios de transporte de Lima y Callao confirmaron que paralizarán sus labores el miércoles 14 de enero, como una medida de protesta ante los recientes asesinatos y ataques violentos contra trabajadores de ese sector.

Así lo anunciaron este lunes en conferencia de prensa el titular de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, Héctor Vargas, y el vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda.

De esta manera, la medida de fuerza se adelantó un día, pues inicialmente se había indicado que tendría lugar el jueves 15 de enero.

“Este es un llamado de atención que hace la misma ciudadanía porque si vamos a reclamar es porque todos nos afectamos (por los ataques de la delincuencia), no solo el sector transporte. Todos debemos aprender eso, por ello es que nos hemos juntado todos los gremios de Lima y las fechas que se habían planteado el 13 o el 15, se ha movido para una sola fecha entendiendo este clamor”, indicó Héctor Vargas a los periodistas.

Nota en desarrollo.

