Un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado con un arma blanca por dos sujetos que lo perseguían en el distrito del Rímac. En su intento por escapar, ingresó a un spa ubicado en la cuadra 1 de la calle Eduardo Dibós. Sin embargo, los agresores irrumpieron en el establecimiento y lo acuchillaron.

De acuerdo con imágenes difundidas por América Noticias y testimonios recogidos en la zona, la víctima recibió al menos tres heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo. El hecho se produjo frente a cuatro clientas que se encontraban dentro del local, lo que generó escenas de pánico.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Tras consumar la agresión, los atacantes huyeron a pie por los alrededores del sector. A pesar de las lesiones, el hombre logró salir del spa y se desplazó hasta un negocio cercano para pedir ayuda mientras perdía abundante sangre.

Vecinos y transeúntes auxiliaron al herido y alertaron a los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica. Hasta el cierre de esta nota, su identidad no había sido revelada.

La Policía Nacional informó que revisa las cámaras de seguridad del área para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque. En tanto, residentes del Rímac solicitaron a la municipalidad reforzar la vigilancia en zonas comerciales, ante la reiteración de hechos violentos, según reportó América Noticias.