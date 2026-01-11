El Gobierno peruano dispuso el envío de vuelos humanitarios para repatriar a ciudadanos peruanos que permanecen varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras registrados en medio de las protestas por el retiro del subsidio a los combustibles, informó la cónsul adjunta del Perú en ese país, Carmen Mariela Silva Vargas.

La funcionaria precisó, en diálogo con RPP, que 78 peruanos se encuentran actualmente atrapados en distintos puntos del territorio boliviano, en su mayoría turistas que no pudieron continuar sus itinerarios y que, en varios casos, se quedaron sin recursos. Indicó que cada aeronave humanitaria tendrá una capacidad aproximada de 70 personas.

Silva Vargas detalló que, mientras se concreta la evacuación, el consulado peruano brinda alojamiento temporal y alimentos básicos a los afectados, gracias a las coordinaciones realizadas con la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Agregó que se está priorizando la atención de quienes permanecen en carreteras o zonas de mayor riesgo.

La representante diplomática advirtió que muchos de los compatriotas presentan desgaste físico severo, tras haber caminado kilómetros durante horas o incluso días para intentar salir de las zonas bloqueadas. Entre los problemas de salud reportados figuran dificultades respiratorias, asma, trombosis y cuadros gripales, los cuales vienen siendo atendidos como emergencias.

Asimismo, señaló que las labores de evacuación enfrentan dificultades logísticas debido a la violencia registrada durante las manifestaciones. No obstante, afirmó que se cuenta con el apoyo de las autoridades bolivianas y que, de ser necesario, se gestionarán nuevos vuelos humanitarios si el número de peruanos supera la capacidad de las aeronaves programadas.

Finalmente, el consulado informó que se ha habilitado el número de emergencia +591 701 64 657, disponible las 24 horas, para atender a los peruanos que requieran asistencia.

