Un sismo de magnitud 4.0 se registró la tarde de este sábado 10 de enero en la región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Se trata del segundo movimiento telúrico percibido por la población en lo que va del día, lo que generó preocupación entre los ciudadanos.

Sismo tuvo como epicentro a Mollendo. Foto: Hidrografía Perú

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor se localizó a 27 kilómetros al noreste de Mollendo, en la provincia de Islay, y tuvo una profundidad de 25 kilómetros. El evento sísmico ocurrió sin que se reporten, hasta el momento, daños personales ni materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0025

Fecha y Hora Local: 10/01/2026 14:44:24

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25km

Latitud: -16.83

Longitud: -71.86

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 27 km al NE de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 10, 2026

El IGP precisó que el sismo fue sentido con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la localidad de Mollendo, lo que corresponde a una percepción leve, principalmente en el interior de viviendas.

Por la mañana, a las 10:44 a.m., se reportó el primer temblor del día en la región: de magnitud 3.5 con epicentro al sur de Vitor.

Las autoridades exhortaron a la población la importancia de mantener la calma y tener siempre listas las mochilas de emergencia, así como seguir las recomendaciones de los organismos de defensa civil ante la ocurrencia de sismos.