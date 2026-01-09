El Poder Ejecutivo oficializó este la declaratoria del estado de emergencia en 382 distritos pertenecientes a 20 departamentos del país, debido al peligro inminente que representan las intensas lluvias registradas.

A través del Decreto Supremo 003-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, se establece que la medida tendrá una vigencia de 60 días calendario.

El objetivo central es la ejecución de “medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”, según detalla la norma.

La emergencia abarca jurisdicciones distribuidas en 116 provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

De acuerdo con el documento, la implementación de las acciones contará con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Además, participarán de manera multisectorial carteras estratégicas como Salud, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, Defensa e Interior, entre otros sectores del Ejecutivo.

El decreto estipula que las acciones se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados (gobiernos regionales, municipios y ministerios), “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

Lluvias en Lima | Foto: Indeci

A nivel regional, Ayacucho concentra una atención particular, específicamente en la provincia de Huamanga, que presenta el mayor número de distritos bajo esta declaratoria, incluyendo a Acocro, Acos Vinchos, Ayacucho, Chiara, Ocros, Quinua, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos.

Esta medida excepcional responde a los informes técnicos que advierten un riesgo crítico para la infraestructura y la seguridad de las familias en las zonas altoandinas y selváticas ante el incremento del caudal de los ríos y posibles deslizamientos derivados de las lluvias.