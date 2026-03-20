Por Hernán Medrano Marin

Son más de 72 las personas que han fallecido debido a las lluvias intensas registradas en el país y de los peligros asociadas a estas, como deslizamientos y huaicos, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez. La afectación también engloba a diferentes tipos de infraestructura: vías, colegios, hospitales. En cuanto a los puentes afectados, precisó que 63 de tipo peatonal están destruidos y 40 vehiculares se encuentran en similar situación.

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