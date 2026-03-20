Este escenario también hace poner el foco en los puentes de Lima, sobre todo los que cruzan los ríos de la capital: Rímac, Chillón y Lurín. Estas estructuras se estarían viendo amenazadas tras el aumento de los caudales en el marco del Niño Costero, sin deja de mencionar su antigüedad, ya que algunos superan los 100 años.

(Foto: Julio Reaño)

Ya en el 2023, año del último fenómeno El Niño en el Perú, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ejecutivo para que disponga labores inmediatas de descolmatación y limpieza de los cauces de los ríos Rímac y Chillón, a fin de evitar daños en las estructuras de más de 10 puentes ubicados a lo largo de sus recorridos.

El organismo alertó en aquel momento que dichas estructuras podrían colapsar debido al anuncio de incremento del caudal con motivo de la llegada del evento climático.

Así están los puentes

El Comercio recorrió varios puentes situados en el centro histórico de Lima, a lo largo de la Vía de Evitamiento, así como en varios tramos del río Chillón, en la zona norte de la capital, con el objetivo de verificar el estado actual de sus estructuras.

Durante la inspección, se pudo constatar la urgencia de realizar labores de mantenimiento a las estructuras de más de un puente. Asimismo, se observó el incremento del caudal de los ríos Rímac y Chillón, que lucían con menos torrente de agua si lo comparamos con la cantidad que había a fines de enero, en otro recorrido que hizo este Diario.

En cuanto a los puentes que cruzan el río Rímac, unos de los más antiguos y que urge ser intervenido es el puente Trujillo, que conecta el centro histórico de Lima con el distrito del Rímac. Esta estructura tiene un evidente desnivel y/o hundimiento casi a la mitad de su recorrido. Asimismo, es muy común ver las personas cruzar y detenerse a tomarse fotos, apoyándose en la baranda del puente, lo cual puede representar un peligro ya que algunos puntos lucen con rajaduras.

Se pudo observar que el fuerte caudal del río choca constantemente con las bases o columnas de este puente, lo que podría debilitarlo aun más. Similar panorama encontramos en los puentes Huánuco, Ricardo Palma y Santa Rosa, los cuales lucen un deterioro en sus estructuras.

(Foto: Julio Reaño)

En el caso de los puentes Balta y Del Ejército, que también cruzan el río Rímac, el deterioro no es tan evidente, aunque debido al aumento y fuerza del caudal, también urge que se les den mantenimiento. Además, se necesita llevar a cabo labores de limpieza y descolmatación.

En tanto, a la altura del distrito de San Martín de Porres, uno de los puentes que más deterioro presenta es el puente Dueñas, con más de 50 años de existencia. Esta estructura constituye uno de los pasos obligatorios para dirigirse hacia las zonas norte y este de la capital.

(Foto: Julio Reaño)

Aquí el enrocado que implementado en ambos lados de los barrancos del río Rímac se halla deteriorado, haciendo más estrecho el cauce por donde transcurre el río. Lo preocupante es el mal estado de la estructura del puente, que puede observarse con mayor claridad en la parte superior donde las líneas metálicas presentan un evidente deterioro que se acentúa con el paso de vehículos de carga pesada.

En el caso del puente Bella Unión, en el cruce de las avenidas Universitaria con Morales Duárez, la estructura luce con pocos problemas a simple vista, ya que fue remodelado y reinaugurado en julio del 2017. No obstante, cabe mencionar que urge una mayor intervención en las laderas de los puentes que cruzan el río Rímac, ya que e varios puntos hay desniveles y el caudal viene ganando terreno.

(Foto: Julio Reaño)

Asimismo, en la zona norte de la ciudad, específicamente en Puente Piedra, se encuentra uno de los puentes que más necesita labores de mantenimiento a lo largo del cauce del río Chillón. Se trata del puente La Ensenada. El Comercio pudo observar un deterioro de sus cimientos, así como barandas corroídas, además de una gran cantidad de basura acumulada entre sus estructuras metálicas.

Por otro lado, también se visitó los puentes Bailey que dan acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Debido a que fueron implementados en marzo del 2024, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), lucen nuevas y en buen estado. Cambe mencionar que se tiene que programado que dichas estructuras modulares estarán en funcionamiento hasta la culminación del puente definitivo Santa Rosa en el 2027.

Expertos opinan

El arquitecto Jean Paul Kayser, decano de la Facultad de Arquitectura de la USIL, dijo a El Comercio que la situación de puentes críticos de Lima, como Dueñas, Trujillo, Balta, entre otros, trasciende la ingeniería civil, siendo un desafío de planificación territorial. Ante el fenómeno El Niño, afirmó que esta infraestructura enfrenta vulnerabilidades críticas.

“Perder un puente equivale a fracturar el tejido urbano. Incomunica sectores enteros y corta el acceso a servicios básicos y comercio. La infraestructura es el soporte de la vida urbana; si falla, el sistema social colapsa”, señaló.

(Foto: Julio Reaño)

Kayser resaltó que solemos tener una gestión reactiva frente a los desastres. Padecemos una “cultura de la emergencia” que reacciona solo ante el daño evidente, agregó. “La falta de planificación, monitoreo constante de la infraestructura y de protocolos de mantenimiento preventivo nos hace dependientes del azar climático”, sostuvo.

Para el experto, se necesita transitar de la gestión de crisis a la planificación estratégica, pues no se trata de reconstruir tras el impacto, sino de planificar las ciudades y diseñar infraestructuras capaces de absorber perturbaciones sin perder su funcionalidad esencial. “Siempre bajo una lógica de conocimiento del territorio y su régimen climático”, precisó.

(Foto: Julio Reaño)

Kayser destacó que resulta imperativo implementar medidas de ingeniería inmediata integradas a una visión de infraestructura ecológica de largo plazo: limpieza y liberación de cauces meses antes de las lluvias, Sistemas de Alerta Temprana (SAT), recuperar áreas de cuenca que funcionen como “esponjas naturales” permitiendo expansiones controladas del río y reforestación de riberas con bioingeniería para la desaceleración del cauce.

“La ciudad no puede gestionarse bajo una lógica de emergencia y control de daños. La eficiencia se mide por los desastres evitados mediante la planificación y la integración del rio a la ciudad”, subrayó.

(Foto: Julio Reaño)

De igual forma, Carlos Rau, docente de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Perú, dijo que los puentes actuales son diseñados en un ancho de cauce ya acortado, construidos con distintos materiales y técnicas. Asimismo, al igual que cualquier infraestructura, explicó, requieren un correcto diseño, buena construcción y un buen mantenimiento periódico.

Por ello, sostuvo que el mantenimiento es vital para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad estructural mediante inspecciones técnicas regulares, la limpieza de sus componentes, eliminación de materiales del lecho del río, reparación de fisuras, eliminación de óxido y refuerzo de componentes (pilares, vigas).

(Foto: Julio Reaño)

“Siendo esto rutinario o correctivo con reparaciones mayores, enfocado en combatir la corrosión, el desgaste por uso y sobre todo a la crecida de los ríos fruto de las lluvias estaciones”, añadió Rau.

Finalmente, expresó que es necesario que como sociedad estemos consientes de la importancia de los puentes, y que las autoridades nacionales y locales entiendan que es imprescindible realizar el monitoreo y los trabajos de mantenimiento necesarios, así como las actividades que se requieran para garantizar su uso.

(Foto: Julio Reaño)

“Esto simplemente se manifiesta con la inversión económica y el buen cuidado de realizar los trabajos preventivos de mantenimiento. No olvidemos que Lima requiere de más conectividad sobre los ríos que lo atraviesan y cada puente se convierte en un elemento de un valor más allá de su propio costo y relevancia como infraestructura", manifestó.

Río Rímac en umbral rojo

Un total de 865 distritos de la sierra del país se encuentran en riesgo en riesgo por la posibles deslizamientos y huaicos debido a las lluvias previstas para este domingo 15 y lunes 16 de marzo, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La alerta se basa en un escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a partir del aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anticipa precipitaciones de ligera a moderada intensidad en diversas zonas altoandinas.

(Foto: Julio Reaño)

Según el informe, Cajamarca concentra la mayor cantidad de distritos en nivel de riesgo muy alto, con 93 jurisdicciones. Le siguen Áncash con 75, La Libertad con 51, Huancavelica con 48 y Apurímac con 43. También figuran Huánuco (41), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (18), Junín (14), Pasco (13), Piura (12), Lima (11) y Lambayeque (3).

Se advierte además que otras 368 jurisdicciones de estas mismas regiones se encuentran en riesgo alto frente a eventuales deslizamientos y otros eventos asociados a las lluvias. Ante este escenario, el Indeci recomendó a los gobiernos regionales y locales verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos y debidamente señalizadas, así como asegurar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para responder ante posibles emergencias.

Cifras que deja las lluvias intensas

Hasta el momento, son 72 las personas que han fallecido a causa de las lluvias intensas registradas en el país y de los peligros asociadas a estas, informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez.

Sostuvo que el incremento del número de fallecidos, registrado en comparación al que se tenía durante la semana pasada se debió, entre otros factores, al reciente deslizamiento ocurrido en Pataz, que produjo la muerte de tres personas. El funcionario agregó que la zona norte del país, así como áreas de la sierra, continúan sufriendo los embates de la naturaleza.

Habitantes de la zona limpian los escombros causados ​​por las fuertes lluvias en Arequipa, el 25 de febrero de 2026 (Foto: Diego Ramos / AFP)

De igual forma, dio cuenta de que, hasta ahora, las lluvias han dejado a 23.788 damnificados, además de 1.149 viviendas destruidas. Las escuelas que también han sido arrasadas son 82, mientras que 7 establecimientos de salud se encuentran inhabitables.

La afectación a la agricultura y la ganadería está representada en la pérdida de 23.474 animales y de 2.133,56 hectáreas de cultivo.

Con respecto a la infraestructura afectada, 215,18 kilómetros de vías vecinales quedaron destruidas. En tanto, las vías urbanas que han corrido similar suerte suman 21.11 kilómetros.