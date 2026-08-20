El candidato a la alcaldía de Chorrillos por el partido Somos Perú, Ricardo Vásquez Laguna, se pronunció a través de un comunicado para rechazar las acusaciones luego que se conociera que habría mantenido una relación con una menor de edad y en medio de la campaña electoral para los comicios de octubre del 2026.
El candidato a la alcaldía de Chorrillos por el partido Somos Perú, Ricardo Vásquez Laguna, se pronunció a través de un comunicado para rechazar las acusaciones luego que se conociera que habría mantenido una relación con una menor de edad y en medio de la campaña electoral para los comicios de octubre del 2026.
En el difundido este 19 de agosto, Väquez calificó las imputaciones como “ataques y difamaciones” vinculadas a una supuesta aceptación popular de sus propuestas electorales. El abogado precisó además que esta será la única oportunidad en la cual emitirá un descargo público con respecto a los hechos denunciados.
Ricardo Vásquez, quien cuenta con un historial de participaciones en campañas previas, compite en una contienda marcada por debates sobre la seguridad ciudadana y el desarrollo urbano local.
En sus descargos, el candidato de Somos Perú en Chorrillos reafirmó sus proyectos de campaña para el distrito, entre los que mencionó la mejora de pistas y veredas, y la construcción de un hogar de acogida para mujeres víctimas de violencia. Asimismo, sostuvo que su agrupación responderá a los cuestionamientos con trabajo, propuestas y transparencia, descartando contestar con agresiones.
Frente a las acusaciones difundidas, Vásquez Laguna advirtió que iniciará las acciones legales correspondientes contra los responsables de las publicaciones. El candidato afirmó que tomará estas medidas para defender su nombre y el de su familia frente a lo que catalogó como falsedades.
Cabe señalar que El Comercio intentó contactarse reiteradamente con el postulante de Somos Perú a su teléfono personal para obtener su versión directa sobre la denuncia. No obstante, el abogado y exasesor en el Congreso de la República no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes enviados antes de la publicación de su comunicado.
Conversaciones entre Ricardo Vásquez y menor de 15 años del 2023
Las acusaciones contra el candidato se remontan al año 2023, periodo en el que el abogado tenía 48 años y la adolescente de iniciales A.A.A.R. contaba con 15 años de edad. El caso se basa en capturas de conversaciones frecuentes de Facebook sostenidas, por lo menos, entre el 16 de agosto y el 11 de noviembre de ese año.
Los chats revelan expresiones de afecto, invitaciones para ingerir alcohol y diálogos que apuntan a un presunto embarazo de la menor. En los mensajes coordinaban la realización de una prueba de sangre y el contacto con un médico de confianza del político para verificar dicha situación.