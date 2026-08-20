El candidato a la alcaldía de Chorrillos por el partido Somos Perú, Ricardo Vásquez Laguna, se pronunció a través de un comunicado para rechazar las acusaciones luego que se conociera que habría mantenido una relación con una menor de edad y en medio de la campaña electoral para los comicios de octubre del 2026.

En el difundido este 19 de agosto, Väquez calificó las imputaciones como “ataques y difamaciones” vinculadas a una supuesta aceptación popular de sus propuestas electorales. El abogado precisó además que esta será la única oportunidad en la cual emitirá un descargo público con respecto a los hechos denunciados.

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Ricardo Vásquez, quien cuenta con un historial de participaciones en campañas previas, compite en una contienda marcada por debates sobre la seguridad ciudadana y el desarrollo urbano local.

Ricardo Vásquez se pronuncia tras informe de El Comercio sobre presuntarelación con una menor de edad.

En sus descargos, el candidato de Somos Perú en Chorrillos reafirmó sus proyectos de campaña para el distrito, entre los que mencionó la mejora de pistas y veredas, y la construcción de un hogar de acogida para mujeres víctimas de violencia. Asimismo, sostuvo que su agrupación responderá a los cuestionamientos con trabajo, propuestas y transparencia, descartando contestar con agresiones.

Frente a las acusaciones difundidas, Vásquez Laguna advirtió que iniciará las acciones legales correspondientes contra los responsables de las publicaciones. El candidato afirmó que tomará estas medidas para defender su nombre y el de su familia frente a lo que catalogó como falsedades.

Cabe señalar que El Comercio intentó contactarse reiteradamente con el postulante de Somos Perú a su teléfono personal para obtener su versión directa sobre la denuncia. No obstante, el abogado y exasesor en el Congreso de la República no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes enviados antes de la publicación de su comunicado.

Conversaciones entre Ricardo Vásquez y menor de 15 años del 2023

Las acusaciones contra el candidato se remontan al año 2023, periodo en el que el abogado tenía 48 años y la adolescente de iniciales A.A.A.R. contaba con 15 años de edad. El caso se basa en capturas de conversaciones frecuentes de Facebook sostenidas, por lo menos, entre el 16 de agosto y el 11 de noviembre de ese año.

El Comercio recibió una denuncia ciudadana contra el candidato a la alcaldía de Chorrillos por Somos Perú, Ricardo Vásquez Laguna. / Composición EC

Los chats revelan expresiones de afecto, invitaciones para ingerir alcohol y diálogos que apuntan a un presunto embarazo de la menor. En los mensajes coordinaban la realización de una prueba de sangre y el contacto con un médico de confianza del político para verificar dicha situación.