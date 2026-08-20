Ricardo Vásquez Laguna es candidato de Somos Perú en Chorrillos (Foto: Soy Chorrillano)
Ricardo Vásquez Laguna es candidato de Somos Perú en Chorrillos (Foto: Soy Chorrillano)
Por Redacción EC

El candidato a la alcaldía de Chorrillos por el partido Somos Perú, Ricardo Vásquez Laguna, se pronunció a través de un comunicado para rechazar las acusaciones luego que se conociera que habría mantenido una relación con una menor de edad y en medio de la campaña electoral para los comicios de octubre del 2026.

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