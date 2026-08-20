El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales tras registrarse un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho.

Reyes Anampa exhortó a activar los niveles de ayuda debido a que los inmuebles locales al norte de Coracora son mayoritariamente de adobe y calamina, haciéndolos susceptibles ante la emergencia. El burgomaestre expresó su expectativa de que no se reporten pérdidas de vidas humanas en la zona afectada.

“Debo exhortar a las autoridades regionales y nacionales que hay que activar el nivel de apoyo porque las casas son generalmente de adobe, calamina y están susceptibles a este hecho de gravedad. Espero que no haya desgracias, pero toda la comisión multisectorial está desplazándose y activándose”, aseveró

El movimiento telúrico fue percibido con intensidades de moderado a fuerte en múltiples departamentos del territorio nacional como Ayacucho, Cusco, Ica y Arequipa.

En el ámbito local, brigadas de auxilio y comisiones multisectoriales se están desplazando hacia el sector norte de la zona. Específicamente, las labores de verificación se concentran en las áreas ubicadas más allá de la ciudad de Coracora.

Según los primeros reportes de la autoridad local, no han ocurrido mayores daños materiales en la jurisdicción. Sin embargo, se precisó que el temblor se sintió con mayor contundencia hacia el norte de la ciudad de Coracora.

Actualmente, la autoridad provincial se encuentra ingresando a la ciudad de Lima en cumplimiento de una comisión de servicios oficial. Durante su permanencia en la capital peruana, el alcalde aseguró que gestionará el apoyo correspondiente para atender la emergencia sísmica.

Temblor de 7.2 en Ayacucho

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0568 del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico de magnitud 7.2 ocurrió el 20 de agosto de 2026 a la 1 p.m. El epicentro del sismo se situó a 35 kilómetros al norte de Coracora.

Este sismo registró una profundidad de 108 kilómetros terrestres y coordenadas geográficas de latitud -14.70 y longitud -73.78. Asimismo, la intensidad máxima informada por la institución oficial fue de nivel tres a cuatro en la escala de Mercalli modificada en Coracora.