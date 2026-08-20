El temblor en Ayacucho se sintió en la zona norte de Parinacocha en Ayacucho. (TVPerú)
El temblor en Ayacucho se sintió en la zona norte de Parinacocha en Ayacucho. (TVPerú)
Por Redacción EC

El alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales tras registrarse un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.