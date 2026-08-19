Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles 19 de agosto dejó, inicialmente, una persona fallecida y decenas de heridos tras el choque entre un bus interprovincial y un tráiler que transportaba combustible en la carretera Interoceánica, en la ruta Puquio-Nasca.

El siniestro se registró aproximadamente a las 7:10 a. m., a la altura del kilómetro 90 de la vía a Puquio, en el sector de Pampa Galeras, jurisdicción del distrito de Leoncio Prado, provincia de Lucanas, en la región Ayacucho.

De acuerdo con la información preliminar, el bus interprovincial de la empresa Perseo y el tráiler protagonizaron un fuerte choque frontal. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Heridos fueron trasladados a Nasca

Tras la emergencia, unidades de las compañías de Bomberos de Nasca y Vista Alegre, junto con efectivos de la Policía de Carreteras, acudieron al lugar para auxiliar a los pasajeros y trasladarlos a establecimientos de salud.

Los primeros lesionados comenzaron a ingresar alrededor de las 8:45 a. m. al Servicio de Emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde recibieron atención médica.

Lista oficial de heridos

Aunque en un primer momento se informó que más de 40 personas habían resultado heridas, el hospital confirmó posteriormente la atención de 20 personas afectadas por el accidente.

La mayoría de los pacientes presentaba múltiples contusiones, golpes y heridas superficiales en diferentes partes del cuerpo. Algunos de los pasajeros también fueron trasladados a establecimientos de salud de Puquio para continuar con su atención.

Una persona falleció tras el impacto

Como consecuencia de la colisión, un pasajero de sexo masculino perdió la vida, según informó Andina. Sin embargo, el hospital no reportó fallecimientos, por lo que este dato se mantiene pendiente de confirmación oficial.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades del caso.