El accidente sucedió en la carretera Interoceánica, en la vía Nasca-Puquio km 100, sector de Pampa Galeras.
El accidente sucedió en la carretera Interoceánica, en la vía Nasca-Puquio km 100, sector de Pampa Galeras.
Por Redacción EC

Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles 19 de agosto dejó, inicialmente, una persona fallecida y decenas de heridos tras el choque entre un bus interprovincial y un tráiler que transportaba combustible en la carretera Interoceánica, en la ruta Puquio-Nasca.

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