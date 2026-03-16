El Comercio fue hasta el punto en controversia a fin de comprobar la veracidad de esta afirmación y de paso comprobar el estado de las áreas verdes. (Foto: Antonio Melgarejo)

Asimismo, buscó la versión del municipio distrital, el cual contradijo a lo advertido por los residentes. Por su parte, expertos consultados por este Diario analizaron la situación y brindaron precisiones sobre cómo debe de ser el cuidado de árboles y áreas verdes en zonas como Lima.

Denuncia vecinal

A través de publicaciones en redes sociales, un grupo de vecinos miraflorinos denunció un supuesto estado deplorable de ciertos ejemplares de palmeras en su distrito, principalmente en el Parque Kennedy y alrededores.

En las imágenes compartidas se logra observar palmeras decapitadas y secas cerca a la entrada principal del parque, que limita con el Óvalo de Miraflores. Asimismo, se ven ramas caídas (en el suelo) y árboles en un aparente mal estado.

“La infraestructura verde de Miraflores se cae a pedazos”, mencionan los vecinos.

Para comprobar esta situación, El Comercio llegó hasta el punto y efectivamente pudo notar algunos árboles con pocas ramas y hojas. Sobre todo un par que hasta hace unos días se ubicaban en la avenida Larco, en una de las entradas al espacio. Los árboles lucían con pocas hojas y un poco descuidados.

Del mismo modo, en algunos puntos se pudo observar follaje amontonado, justo al pie de algunos árboles, lo que podría dar a entender que son el resultado algún tipo de poda o mantenimiento de los ejemplares.

No obstante, no se pudo encontrar alguna palmera ‘decapitada’ o cortada de forma tal que pareciera inadecuado. Al parecer, dicha palmera fue reemplazada hace poco por otro ejemplar de similares dimensiones, al igual que otros ubicados a pocos metros, en la entrada principal.

Municipio aclara

Desde la Municipalidad de Miraflores descartaron totalmente que el distrito no realice un adecuado mantenimiento y cuidado de sus áreas verdes y árboles. Afirmaron que la mayoría de imágenes publicadas en redes no son actuales y que desconocen el real propósito de hacer dicha difusión. Al parecer, dijeron, las fotos corresponderían a años anteriores, incluso previo a la gestión actual.

Municipio ha plantado nuevas palmeras en una de las entradas al parque Kennedy. (Foto: Antonio Melgarejo)

Por otro lado, la comuna sí reconoció que un incidente con una de las palmeras, la que aparece cortada o ‘decapitada’ en una de las imágenes. Aunque no saben con certeza cómo fue que sucedió. Según señalaron, todo indica que debido a su cercanía con la pista, fue dañada por un vehículo pesado o de grandes proporciones que pasó por la zona y no se percató del árbol.

La afectación habría producido que la palmera pierda buena parte de su tallo, dejándole sin probabilidades de volver a crecer. De igual forma, añadieron, esa y otras palmeras fueron reemplazadas recientemente por la municipalidad distrital.

Análisis e importancia de los árboles

Para Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP), sí existe un daño a las palmeras que se muestran en las imágenes, el cual es irreparable. Detalló que se ha dañado el punto de crecimiento. “A las palmeras solo se les quita las hojas viejas para que no se caigan, no se debe podar la copa”, precisó.

Respecto al mantenimiento que se le tiene que dar a los árboles de ciudad, estos se deben podar antes de que cumplan el año. "Se realiza una poda en el vivero, podando la punta de raíz y copa para que tengan menor tamaño. En el caso de las palmeras, no“, detalló.

En algunos puntos se pudo observar follaje amontonado, justo al pie de algunos árboles. (Foto: Antonio Melgarejo)

En tanto, el ingeniero Carlos Alva, docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI, indicó que ante el incremento de la temperatura en el planeta, las áreas verdes y los árboles prácticamente ayudan a generar un balance término. “Funcionan como un refrigerante natural, por eso cuando se acerca uno mismo a un parque o a un árbol siente esa frescura, ese aire que nos brinda. Ayuda al balance térmico en el verano, sobre todo", dijo.

El experto detalló que existen áreas verdes en algunos ríos con defensas ribereñas, que ayudan a las filtraciones de la lluvia, actuando como esponjas, absorbiendo la humedad y almacenando el volumen de agua. También, mencionó que los árboles ayudan a minimizar las emisiones de aire y polvo, por eso que muchas veces los colocan en el medio de las carreteras para de alguna manera atrapar las emisiones de material particulado y con fines de retención o amortiguamiento de ruidos.

El Comercio llegó hasta el punto y efectivamente pudo notar algunos árboles con pocas ramas y hojas. (Foto: Antonio Melgarejo)

“En general, ayudan al bienestar de la población. Por eso, más allá de la parte estética, es muy importante la presencia de árboles y áreas verdes. La misma OMS dice que debe haber mínimo 9 m² de área verde por persona. En algunos países incluso tienen hasta más 15 o 20 m² por persona”, sostuvo.

Respecto a las palmeras que se ven en las imágenes, manifestó que se muestran todas deterioradas, secas, abandonadas y con el tallo cortado, por lo que ya no van a crecer. “Tienen que ser reemplazadas. Le han cortado todo el tallo", señaló.

Mantenimiento de árboles

Sabogal explicó que existen 3 tipos de poda. La poda de formación, que se realiza en los árboles de la ciudad, porque no queremos que sean demasiados altos y sus raíces sean profundas. Se les corta la parte superior y la de su raíz para que el árbol sea más pequeño. Otro poda es la de limpieza, que es simplemente sacar las hojas viejas o las ramas que puedan caerse.

Y finalmente están las podas constantes, que se realizan en el mes de agosto, pero que solo se hacen en árboles que están bien desarrollados y cuyas ramas son bien grandes. “Esa poda nunca puede ser mayor del 30% del árbol porque sino matamos al árbol. Ninguna palmera puede podarse, solo se realizan en el caso de las palmeras la poda de limpieza“, resaltó.

Expertos destacaron el rol de las áreas verdes de ayudar al balance térmico. (Foto: Antonio Melgarejo)

En tanto, Alva remarcó que todos los árboles tienen que tener cierto cuidado y mantenimiento, necesitan abono, un manejo del suelo, de las raíces. Con la incidencia de la radiación solar necesitan agua también porque se resecan y ahí donde se se perjudican las áreas verdes. “No es un cuidado diario que se tiene que dar, pero sí de manera quincenal al menos”, acotó.

El especialista explicó que en Lima se utilizan varias especies de plantas, prácticamente ornamentales, como las terófitas, los grasses, como el americano que soporta escasez hídrica. Y es que hay unas especies que no requieren tanto recurso hídrico y riego. El molle costeño, que es más conocido acá en toda la litoral de la costa, es uno de los más utilizados debido al tipo de suelo que tenemos (árido) en la costa.

“Hay toda clase de especies. Como estamos con escases hídrica, podemos utilizar ciertas especies que requieren menos consumo de agua”, puntualizó.