Por Hernán Medrano Marin

¿Palmeras decapitadas y secas? Días atrás, un grupo de vecinos de Miraflores alerto sobre una supuesta falta de mantenimiento y maltrato a lo que serían unos ejemplares de este tipo de árboles ubicados en el corazón del distrito. Adjuntaron algunas imágenes y las publicaron en redes sociales. El Comercio fue hasta el punto en controversia a fin de comprobar la veracidad de esta afirmación y también verificar el estado de las áreas verdes.

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