El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la región Ica contará con un radar meteorológico que permitirá mejorar la vigilancia de lluvias intensas y de fenómenos asociados como huaicos e inundaciones.

Esta herramienta forma parte del Sistema de Alerta Temprana que se viene implementando en la zona.

Durante una visita técnica para supervisar el avance del proyecto, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente y presidenta ejecutiva (e) del Senamhi, Romina Ximena Caminada Vallejo, destacó la importancia de esta tecnología para la gestión del riesgo.

“Este radar meteorológico permitirá contar con información en tiempo real sobre las lluvias en las cuencas de los ríos Ica y San Juan, fortaleciendo el monitoreo y aportando información confiable para la gestión del riesgo de desastres y la toma de decisiones en beneficio de la población”, señaló.

Según precisó la entidad, el radar es de banda C y tiene un alcance de hasta 250 kilómetros, lo que permitirá identificar con mayor precisión patrones de lluvia y eventos extremos que pueden generar desbordes de ríos y activación de quebradas.

El proyecto es ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) e incluye, además, la instalación de estaciones meteorológicas e hidrológicas, sensores de humedad del suelo, pluviómetros y sirenas.

Con esta iniciativa, el Senamhi indicó que más de 365 mil personas de la región Ica se verán beneficiadas con un mejor sistema de prevención y alerta frente a eventos climáticos adversos.