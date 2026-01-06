El Senamhi informó que hasta el 13 de enero se presentarán lluvias de verano en la costa peruana, fenómeno asociado al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, así como al aumento de la humedad favorecido por vientos provenientes del norte.

De acuerdo con los avisos meteorológicos vigentes, estas precipitaciones podrían presentarse principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada. Sin embargo, la entidad precisó que durante el día se mantendrán periodos de brillo solar, sobre todo cerca del mediodía.

Las lluvias más significativas se concentrarían entre el 9 y el 11 de enero en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana. En esos días también se espera una mayor presencia de nubosidad a lo largo de la jornada.

El Senamhi señaló que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.

Lluvia sorprendió a Lima este lunes

Durante la mañana del lunes 5 de enero, una inusual lluvia de verano sorprendió a los limeños en distintas zonas de la capital. Distritos como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco, así como sectores del sur y centro de Lima Metropolitana, amanecieron con pistas y veredas húmedas, además de un cielo completamente nublado.

Si bien las precipitaciones fueron de ligera intensidad, su presencia en pleno verano llamó la atención de la ciudadanía.