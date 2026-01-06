El 19 de enero de 2026 marcará el inicio de un nuevo modelo de inscripción escolar en el país, con la puesta en marcha de la matrícula digital 2026 en más de 2.000 colegios públicos de seis regiones, informó el Ministerio de Educación (Minedu). El sistema busca facilitar el registro de estudiantes nuevos y los traslados dentro del sector público, así como reducir barreras y transparentar el proceso de admisión.

La matrícula digital se implementará en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), entre ellas Lima Metropolitana y el Callao, y será un trámite gratuito y completamente en línea. El registro está dirigido únicamente a alumnos que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano o que solicitan traslado a otra institución pública.

Según el Minedu, los estudiantes que continúan en el mismo colegio no deberán inscribirse en la plataforma digital, sino solo ratificar su matrícula por los canales habituales de cada institución educativa. De esta manera, se busca optimizar los tiempos y evitar trámites innecesarios.

En Lima Metropolitana, el proceso de matrícula será únicamente digital.

El sistema permitirá a padres y apoderados gestionar las solicitudes desde un celular o computadora, sin necesidad de acudir de manera presencial a los colegios. Los resultados del proceso serán comunicados a través de notificaciones digitales, mensajes de texto (SMS) o correo electrónico.

Las instituciones educativas habilitadas para la matrícula digital pertenecen a UGEL focalizadas en Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. En tanto, los colegios públicos no incluidos en esta focalización continuarán con el proceso presencial de matrícula, que se desarrollará del 5 de enero al 6 de marzo de 2026.

Inscripción escolar 2026 será virtual en más de 2.000 colegios públicos del país. (Foto: Minedu)

El Minedu precisó que la matrícula digital también concluirá el 6 de marzo de 2026 y que no se exige ningún pago para registrar solicitudes ni para revisar los resultados. En el caso de estudiantes extranjeros, se aceptarán documentos emitidos por la Superintendencia Nacional de Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pasos para la matrícula digital 2026

Crear una cuenta: El apoderado debe registrarse en la plataforma oficial , donde se validará su identidad, el parentesco con el menor y, si aplica, la relación entre hermanos.

El apoderado debe registrarse en la , donde se validará su identidad, el parentesco con el menor y, si aplica, la relación entre hermanos. Elegir colegios y priorizarlos: Se pueden seleccionar varias opciones (individual o grupal si hay más de un estudiante). Mientras más colegios se elijan, mayor posibilidad de obtener vacante en una opción preferida.

Se pueden seleccionar varias opciones (individual o grupal si hay más de un estudiante). Mientras más colegios se elijan, mayor posibilidad de obtener vacante en una opción preferida. Enviar la solicitud de vacante: El registro solo es válido si se da clic a “ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE”. Luego se debe revisar constantemente las notificaciones.

El registro solo es válido si se da clic a “ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE”. Luego se debe revisar constantemente las notificaciones. Consultar resultados y responder a tiempo: Si se asigna vacante, se puede: aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. Si no se responde en el plazo, el sistema la marcará como rechazada.

Si se asigna vacante, se puede: aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. Si no se responde en el plazo, el sistema la marcará como rechazada. Confirmación en SIAGIE: Si la vacante es aceptada, el estudiante será registrado en SIAGIE y el apoderado recibirá la notificación del avance del trámite. Si se rechazó, podrá volver a postular en la siguiente ronda. Si aceptó con lista de espera, el sistema podrá reasignarlo automáticamente si se libera un cupo en un colegio de mayor preferencia.

