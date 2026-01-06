La provincia de Huacho registró una jornada marcada por la violencia luego de que seis personas fueran asesinadas con armas de fuego en un lapso menor a doce horas, según información policial. Los hechos han generado alarma entre los vecinos y motivaron el refuerzo del patrullaje policial en zonas consideradas críticas.

Dos de las víctimas fueron atacadas a balazos cuando se encontraban en una losa deportiva del sector Paraíso. Se trata de Walter Ramos Leyva y Edequiel Torres Villadeza, quienes realizaban ejercicios de calentamiento con una pelota cuando fueron sorprendidos por dos sujetos encapuchados.

Seis homicidios en menos de doce horas desatan alarma en Huacho. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, los atacantes portaban cascos y armas de fuego, y dispararon directamente contra ambos hombres. En el lugar, peritos de Criminalística hallaron más de 14 casquillos de bala, evidencia que fue recogida para las investigaciones correspondientes.

Ramos Leyva falleció de manera instantánea en el campo deportivo, mientras que Torres Villadeza, de 29 años, fue trasladado de emergencia al hospital de la ciudad, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

Sicarios asesinan a seis personas en una sola jornada. (Foto: Captura/América Noticias)

Horas antes de este ataque, otro homicidio fue reportado en la avenida San Martín, en el distrito de Huaura. La víctima fue identificada como José Gregorio Poñero Romero, ciudadano extranjero, quien fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta cuando caminaba cerca de un instituto tecnológico.

Según testigos, el hombre intentó huir tras los primeros disparos, pero fue alcanzado y posteriormente rematado en plena vía pública. Las primeras diligencias policiales señalan que no se produjo el robo de pertenencias, por lo que se presume un posible ajuste de cuentas. El cuerpo fue trasladado a la morgue para los exámenes forenses.

Con estos hechos, la cifra de asesinatos por arma de fuego en menos de doce horas ascendió a seis en la provincia de Huaura. Efectivos policiales reforzaron la presencia en las calles, mientras los peritos analizan los casquillos hallados para determinar si los ataques fueron perpetrados por una misma banda criminal.

Las investigaciones se desarrollan bajo la supervisión del Ministerio Público y comprenden la revisión de cámaras de seguridad cercanas a los lugares donde ocurrieron los atentados, con el objetivo de identificar a los responsables.

