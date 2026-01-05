Bajada de Reyes a la peruana: el día que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al Parque de las Leyendas| FOTOS

| : Reyes Magos en Lima | Bajada de Reyes a la peruana | Melchor, Gaspar y | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Bajada de Reyes a la peruana: el día que Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al Parque de las Leyendas

Contemplar a los Reyes Magos es sumergirse en una tradición limeña que respira desde la colonia, una época donde su llegada era tan trascendental como la Nochebuena. Si bien la celebración brilló con fuerza durante la etapa republicana, la fecha del 6 de enero de 1969 marcó un hito: aquel día, la magia se transformó para siempre, dejando una huella profunda en la memoria colectiva de los limeños.

Lima, 6 de enero de 1969. Los tres Reyes Magos llegaron al Parque de las Leyendas, en San Miguel, acompañados de un majestuoso camello, prestado por el Zoológico de Barranco, con la mirada llena de ilusión y esperanza. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Lima, 6 de enero de 1969. Los tres Reyes Magos llegaron al Parque de las Leyendas, en San Miguel, acompañados de un majestuoso camello, prestado por el Zoológico de Barranco, con la mirada llena de ilusión y esperanza. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

En tiempos de incertidumbre, rescatar la magia de la Bajada de Reyes es un bálsamo para el espíritu. Aquel lunes 6 de enero de 1969, Lima despertó bajo un aura distinta. Los Reyes Magos, portadores de ilusiones y presentes, emprendieron su camino hacia el majestuoso nacimiento que resplandecía en el Parque de las Leyendas, en San Miguel. Allí, entre el asombro de los adultos y las risas cristalinas de los niños, se selló un instante eterno que hoy sobrevive en la memoria colectiva de quienes fueron testigos de aquella jornada de esperanza.

