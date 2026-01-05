Las lluvias de verano, como la registrada este lunes 5 de enero en Lima Metropolitana, podrían volver a presentarse en los próximos días, principalmente durante la noche y la madrugada, alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Las precipitaciones observadas corresponden a lluvias de verano, que se caracterizan por gotas de mayor tamaño en comparación con la habitual llovizna limeña, explicó Rosario Julca, especialista del Senamhi.

Estas lluvias se han presentado de manera intermitente desde la madrugada y a lo largo del día, acompañadas de abundante nubosidad que ocasionó un descenso de las temperaturas. Sin embargo, la sensación de bochorno se mantuvo en el día.

Julca detalló que las precipitaciones están asociadas a la intensa actividad convectiva registrada en la sierra y la selva del país. Las lluvias importantes en estas regiones han generado un trasvase de humedad hacia la costa, lo que ha provocado precipitaciones ligeras en ciudades como Lima.

Presencia de lluvia en Lima Metropolitana. Fotos: Joel Alonzo @photo.gec.

De acuerdo con el Senamhi, estas lluvias se han extendido a lo largo del litoral, desde la costa de Áncash hasta la costa de Ica.

Para la madrugada y primeras horas de la mañana siguiente, incluida la fecha de la tradicional Bajada de Reyes, existe la probabilidad de que las lluvias ligeras se repitan en Lima Metropolitana y otras zonas de la costa central.

No obstante, la meteoróloga indicó que hacia el mediodía se espera el retorno del brillo solar, con temperaturas que podrían alcanzar entre los 28 y 29 grados Celsius.

Finalmente, la especialista recomendó a la población no confiarse pese a la nubosidad y mantener medidas de protección ante la radiación solar, como el uso de bloqueador, sombreros de ala ancha y prendas de manga larga, especialmente durante las horas de mayor brillo solar.