Tras el inicio del 2026, muchos peruanos aprovechan el verano para planificar una serie de actividades junto a sus familias o seres queridos, con el objetivo de pasar un buen momento. En ese contexto, con el objetivo de que la población conozca el pronóstico del tiempo al instante, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que habilitó un novedoso aplicativo llamado “Senamhi Perú Móvil” en todos los dispositivos móviles del país. Esta herramienta práctica e innovadora permitirá anticipar las condiciones climáticas y tomar decisiones informadas antes de salir. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA EL NUEVO APLICATIVO DEL SENAMHI?

A través de una nota de prensa publicada en sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que lanzó su nuevo y novedoso aplicativo “Senamhi Perú Móvil”, con el objetivo de que la población nacional conozca en tiempo real y de manera sencilla el pronóstico meteorológico por diversas localidades, con datos sobre temperaturas, climas, precipitaciones, niveles de ríos, condiciones del mar y alertas, basados en información actualizada y validada por especialistas de dicha entidad.

📣#NotaDePrensa| #Senamhi #Minam Planifica tu fin de semana largo con la app ‘Senamhi Perú Móvil’ y accede al pronóstico del tiempo en tiempo real.



De esta manera, esta herramienta permitirá mantener informada a la ciudadanía las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de que puedan planificar sus actividades con total seguridad. Asimismo, para aquellos interesados en descargar la app, esta se encuentra disponible en todos los dispositivos móviles, ya sea mediante iOS (LINK) o Android (LINK). Para obtener el aplicativo en el teléfono y disfrutar de sus beneficios, solo deben acceder a la sección “Inicio” para consultar las condiciones climáticas actuales de su ubicación:

Para conocer los avisos meteorológicos, selecciona Clima.

Para revisar los avisos hidrometeorológicos, selecciona Hidro.

Para consultar las temperaturas mínimas, ingresa a Temperaturas.

Para conocer los riesgos climáticos en agricultura, selecciona Agro.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA NO UTILIZARON FUEGOS ARTIFICIALES DURANTE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO?

Desde hace varios años, tanto en el Perú como en otros países del mundo, suelen celebrar con fuegos artificiales la llegada de la Navidad o Año Nuevo, justamente a la medianoche. En esta oportunidad, los cielos de Lima se vieron afectados por altos niveles de contaminación debido al uso de pirotécnicos, los cuales lamentablemente también han provocado accidentes como quemaduras e incendios. De hecho, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) registró más de 60 incendios urbanos en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, El Agustino, Ventanilla, Callao, La Molina y Villa María del Triunfo.

Sin embargo, en otras comunas limeñas se registró una situación distinta. Pues, a través del TikTok, los usuarios publicaron que distritos como San Isidro y San Borja no registraron fuegos artificiales durante la Nochebuena. De acuerdo con las imágenes, lo que más llamó la atención de los internautas fue el silencio total que había en las calles de estas zonas, mientras que en los distritos aledaños se veían a lo lejos los pirotécnicos en el cielo, que indicaba la llegada de la Navidad. Sin duda, estos videos han generado un amplio debate en redes sociales, donde se destacó la solidaridad demostrada por estos vecinos hacia adultos mayores, niños y animales.