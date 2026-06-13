Perú posee una extraordinaria diversidad de paisajes en su costa, sierra y selva, un privilegio natural que lo posiciona como uno de los principales aspirantes al reconocimiento de “Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica” en los World Travel Awards 2026. A lo largo de su territorio se despliegan escenarios espectaculares donde la emoción y la adrenalina encuentran el ambiente perfecto para los amantes de experiencias extremas. Desde las imponentes olas del litoral y las extensas dunas del desierto, hasta las elevadas montañas de los Andes, los profundos cañones y la inmensidad de la Amazonía, el país ofrece desafíos capaces de poner a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental. La variedad de alternativas es tan amplia que cada región brinda experiencias únicas para quienes buscan aventuras inolvidables en contacto directo con la naturaleza.

Sigue estos pasos para votar por Perú como “Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica 2026”

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World Travel Awards - Votación

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South America’s Leading Adventure Tourism Destination 2026

Perú compite este año en más de 20 categorías de los World Travel Awards 2026, incluyendo naturaleza, cultura, gastronomía y turismo de aventura.

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos por las cuales los World Travel Awards 2026 considera a Perú?

Entre las actividades más destacadas figuran el surf, kitesurf, parapente, trekking, andinismo, ciclismo de montaña, sandboard, canotaje, kayak y bungee jumping. Destinos como Máncora, Huanchaco, Paracas, Huaraz, el Camino Inca hacia Machu Picchu, Choquequirao, la laguna de Huacachina y el valle del Colca atraen cada año a miles de turistas nacionales y extranjeros. El país también se ha consolidado como un referente internacional del trail running, gracias a competencias de gran exigencia como el Ultra Trail Cordillera Blanca, que se desarrolla entre impresionantes nevados, lagunas y montañas de más de 6.000 metros de altitud. Estos eventos han contribuido a posicionar al Perú como un destino privilegiado para el turismo deportivo y de aventura. Con una oferta que combina naturaleza, deporte extremo, paisajes únicos y patrimonio cultural, Perú busca sumar un nuevo reconocimiento internacional y reafirmar su liderazgo turístico en la región.

¿Qué actividades viene realizando el gobierno peruano para impulsar más el turismo de aventura en el Perú?

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y PromPerú, ha puesto en marcha diversas estrategias para consolidar al país como uno de los principales destinos de turismo de aventura de la región. Entre las acciones más destacadas figura la promoción internacional de destinos de naturaleza mediante campañas especializadas, ferias turísticas y ruedas de negocios que buscan atraer a viajeros interesados en experiencias al aire libre. Asimismo, se han desarrollado eventos como la Peru Outdoor Expo, que reúne a operadores turísticos, deportistas, marcas y medios internacionales para mostrar el potencial de destinos como Áncash, Huaraz, el Callejón de Huaylas y el Parque Nacional Huascarán. Estas iniciativas buscan descentralizar el turismo y generar mayores oportunidades económicas en las regiones.

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