El proyecto contempla una oferta integral que incluirá servicios hoteleros, establecimientos gastronómicos, espacios culturales y áreas comerciales. La iniciativa busca convertir el lugar en un destino capaz de recibir tanto a fieles católicos como a viajeros atraídos por el turismo de naturaleza y las experiencias de alto nivel. Con esta propuesta, se pretende impulsar el desarrollo turístico de la zona. Además, el complejo ofrecerá una experiencia que combinará espiritualidad, recreación y confort. Uno de los principales atractivos será el monumento al Cristo, que incorporará un ascensor para facilitar el acceso de los visitantes a un mirador ubicado en la parte superior. Desde ese punto será posible disfrutar de una vista privilegiada del embalse, las montañas y los paisajes característicos del oriente antioqueño. Esta característica lo diferenciará de otros monumentos similares en la región. El diseño apuesta por integrar innovación, accesibilidad y un entorno natural de gran atractivo.

¿En dónde se ubicará este gran proyecto turístico y arquitectónico que superará cualquier expectativa?

Colombia impulsa uno de los proyectos turísticos y religiosos más importantes de los últimos años con la construcción de una gigantesca estatua de Jesucristo. De acuerdo con sus promotores, el monumento se convertirá en el más alto del mundo, superando las dimensiones del emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro. La iniciativa pretende posicionarse como un nuevo referente internacional para el turismo y la fe. Además, busca fortalecer el atractivo de uno de los destinos más visitados del país. La obra será levantada en el municipio de El Peñol, ubicado en el departamento de Antioquia, una zona reconocida por la imponente Piedra del Peñol y el embalse de Guatapé. Con este proyecto, las autoridades y sus impulsores esperan consolidar la región como un nuevo ícono del turismo colombiano. La futura estructura aspira a complementar la oferta de atractivos naturales y culturales del lugar. De esta manera, El Peñol reforzará su proyección como destino de interés nacional e internacional.

¿Cómo se llamará el lugar y dónde estará ubicado tal complejo que los turistas puedan acceder?

El monumento será construido en la cima de una montaña, dentro de un terreno que ha permanecido bajo la propiedad de una misma familia durante cuatro generaciones. La ubicación fue elegida por su privilegiado entorno natural y por el potencial turístico que ofrece la zona. Desde allí, la estructura dominará el paisaje y se convertirá en el principal atractivo del proyecto. La iniciativa busca integrar el patrimonio familiar con una propuesta de alcance internacional. Los responsables del complejo turístico Montecielo informaron que la estatua de Jesucristo ocupará el punto central del desarrollo. Además, estará acompañada por una gran cruz que reforzará el carácter religioso del lugar. Ambos elementos formarán parte de un espacio concebido para recibir a peregrinos y visitantes nacionales e internacionales. El proyecto aspira a consolidarse como un nuevo referente de turismo espiritual y recreativo en Colombia.

Conoce los detalles que serán diferente al Cristo Redentor de Río de Janeiro que consolidarán después de su construcción

Los responsables del proyecto señalaron que actualmente avanzan en la construcción de un centro comercial con 78 locales. Indicaron que, en el corazón del complejo, se levantarán una gran cruz y la escultura del Cristo del Embalse, concebida como un nuevo símbolo capaz de atraer tanto a peregrinos como a visitantes interesados en el turismo de bienestar. Además, explicaron que la propuesta busca que los turistas dediquen al menos un día completo a recorrer Montecielo antes de disfrutar de otros atractivos de la región. Según sus proyecciones, esto permitirá elevar la ocupación de las más de 4.500 plazas hoteleras disponibles por encima del 80 %, impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo en la zona. Todavía no se ha anunciado la fecha en que concluirá la construcción del complejo, el proyecto ya ha despertado un gran interés entre el público.