Por Redacción EC

El proyecto contempla una oferta integral que incluirá servicios hoteleros, establecimientos gastronómicos, espacios culturales y áreas comerciales. La iniciativa busca convertir el lugar en un destino capaz de recibir tanto a fieles católicos como a viajeros atraídos por el turismo de naturaleza y las experiencias de alto nivel. Con esta propuesta, se pretende impulsar el desarrollo turístico de la zona. Además, el complejo ofrecerá una experiencia que combinará espiritualidad, recreación y confort. Uno de los principales atractivos será el monumento al Cristo, que incorporará un ascensor para facilitar el acceso de los visitantes a un mirador ubicado en la parte superior. Desde ese punto será posible disfrutar de una vista privilegiada del embalse, las montañas y los paisajes característicos del oriente antioqueño. Esta característica lo diferenciará de otros monumentos similares en la región. El diseño apuesta por integrar innovación, accesibilidad y un entorno natural de gran atractivo.