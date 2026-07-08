Una comisión de avanzada del Vaticano llegó al Perú con el objetivo de inspeccionar y verificar las locaciones propuestas para las actividades oficiales del Papa León XIV. La delegación, integrada por 22 representantes de diversas instituciones de la Santa Sede y dirigida por monseñor José Nahúm Salas, realiza evaluaciones de campo sobre la capacidad de aforo en las regiones preseleccionadas. Este proceso técnico es un factor determinante para la confirmación oficial del itinerario en ciudades como Chiclayo y Cusco.

La misión específica del equipo técnico consiste en certificar la infraestructura disponible y revisar los planes de contingencia médica y rutas de acceso vial. Los especialistas analizan de manera detallada las características geográficas de los terrenos destinados a albergar los encuentros masivos con los fieles católicos. Todos los detalles logísticos del recorrido se mantienen bajo reserva por razones de seguridad internacional.

En Chiclayo, la comisión inspeccionó la Catedral Santa María y el Museo Tumbas Reales de Sipán. Asimismo, evaluaron un terreno de 3,000 hectáreas en las pampas de Reque, propuesto para la celebración de una misa multitudinaria. El proyecto en esta zona incluye la instalación de un escenario de grandes dimensiones, un espacio para un coro de 800 integrantes y dos helipuertos para el pontífice y las delegaciones oficiales.

Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)

Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)

Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)

Inspecciones técnicas en la región Cusco

Tras su labor en el norte, la comitiva se trasladó a Cusco para continuar con las verificaciones en espacios históricos. Los expertos recorrieron las explanadas del parque arqueológico de Saqsayhuamán, sede propuesta para los actos litúrgicos principales. Según las autoridades locales, esta área tendría capacidad para recibir a una cantidad estimada de entre 20,000 y 30,000 personas.

De concretarse este viaje, representaría la segunda oportunidad en la que un Sumo Pontífice visita Cusco en la época contemporánea, tras la llegada de Juan Pablo II hace 41 años. Previamente, la comisión evaluó locaciones en Pucallpa, incluyendo el estadio Aliardo Soria Pérez y la Catedral de dicha ciudad. La Conferencia Episcopal Peruana anunciará las fechas y lugares oficiales una vez que se emita el informe definitivo del Vaticano.

Para garantizar el desarrollo del evento, el Poder Ejecutivo coordinó aspectos de organización y seguridad a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, se destinaron aproximadamente 10 millones de soles para mejorar la infraestructura turística, la señalética y los servicios básicos en las ciudades incluidas en el recorrido. Esta inversión busca optimizar la recepción de peregrinos y fortalecer la capacidad de atención en las sedes seleccionadas.

El Papa León XIV, anteriormente cardenal Robert Francis Prevost, mantiene un vínculo personal con el Perú, país donde realizó labor pastoral durante 40 años. Su llegada está prevista para la primera quincena de noviembre. Se estima que la visita tendrá una duración de entre ocho y diez días, abarcando potencialmente cinco ciudades del territorio nacional.