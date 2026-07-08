Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)
Comitiva del Vaticano inspecciona Chiclayo y Cusco para verificar las condiciones de la visita del Papa León XIV. (América TV)
Por Redacción EC

Una comisión de avanzada del Vaticano llegó al Perú con el objetivo de inspeccionar y verificar las locaciones propuestas para las actividades oficiales del Papa León XIV. La delegación, integrada por 22 representantes de diversas instituciones de la Santa Sede y dirigida por monseñor José Nahúm Salas, realiza evaluaciones de campo sobre la capacidad de aforo en las regiones preseleccionadas. Este proceso técnico es un factor determinante para la confirmación oficial del itinerario en ciudades como Chiclayo y Cusco.

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