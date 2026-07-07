Siete tripulantes civiles fueron rescatados luego de quedar a la deriva por una falla mecánica. (Foto: Captura/América Noticias)
Siete tripulantes civiles fueron rescatados luego de quedar a la deriva por una falla mecánica. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Siete pescadores que permanecían desaparecidos fueron rescatados con vida luego de pasar cuatro días a la deriva en el mar peruano, tras quedar varados a 209 millas mar adentro debido a una falla mecánica en la embarcación en la que navegaban. El operativo fue ejecutado por personal de la Capitanía del Puerto de Mollendo, en la región Arequipa.

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