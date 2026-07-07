Siete pescadores que permanecían desaparecidos fueron rescatados con vida luego de pasar cuatro días a la deriva en el mar peruano, tras quedar varados a 209 millas mar adentro debido a una falla mecánica en la embarcación en la que navegaban. El operativo fue ejecutado por personal de la Capitanía del Puerto de Mollendo, en la región Arequipa.

Los tripulantes civiles habían zarpado inicialmente desde el puerto de Ilo, en la región Moquegua. Según informaron las autoridades marítimas y la Policía, la embarcación presentó una avería en su sistema de propulsión, lo que impidió a los pescadores continuar la navegación o retornar por sus propios medios a la costa.

Capitanía de Mollendo rescata a siete pescadores desaparecidos en altamar. (Foto: Captura/América Noticias)

La unidad fue localizada durante un patrullaje de la Capitanía del Puerto de Mollendo. Tras divisar la embarcación, el personal especializado activó el operativo de rescate y puso a salvo a los siete tripulantes, quienes fueron trasladados a bordo de naves oficiales mientras se iniciaba el retorno hacia el litoral.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, la falta de propulsión dejó a los pescadores aislados en altamar durante 96 horas. Las autoridades indicaron además que la ausencia de una comunicación oportuna dificultó las labores iniciales de búsqueda y ubicación de la embarcación.

Una vez encontrados, los tripulantes recibieron atención e hidratación a bordo de la patrullera y fueron sometidos a una evaluación física preliminar. Según las autoridades, todos se encontraban en buen estado de salud general pese al prolongado periodo de desabastecimiento de suministros.

Siete pescadores son hallados con vida tras quedar varados a 209 millas de la costa. (Foto: Captura/América Noticias)

Al arribar a tierra, los siete pescadores fueron trasladados al área de emergencias de un hospital de la provincia de Islay para descartar posibles secuelas derivadas de la exposición prolongada al clima marino. En tanto, la embarcación averiada fue remolcada hacia puerto con el fin de evitar riesgos para la navegación, mientras los familiares de los rescatados fueron informados del éxito del operativo.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.