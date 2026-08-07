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De Francisco a León XIV... ya no somos los mismos

“Esperamos al papa León XVI con los brazos y los corazones abiertos”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Enero del 2018. El Perú vibró con la presencia del papa Francisco. “Unidos por la esperanza” fue el lema que recibió al primer sudamericano en convertirse en sucesor del apóstol Pedro.

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