Por Christian Gambini

La revista Travel + Leisure publicó una nueva edición de su reconocida encuesta World’s Best Awards Survey, considerada una de las evaluaciones más importantes del sector turístico internacional. El estudio recoge las experiencias y opiniones de miles de viajeros sobre los destinos que visitaron durante el último año. En esta ocasión, un atractivo turístico peruano logró ubicarse en el primer lugar del prestigioso ranking. Este reconocimiento vuelve a posicionar al Perú como uno de los referentes del turismo mundial. La clasificación se elabora a partir de las calificaciones otorgadas por viajeros de distintos países, quienes valoran diversos aspectos de cada destino. Entre los criterios evaluados figuran los atractivos turísticos, la gastronomía, la riqueza cultural, la hospitalidad de sus habitantes, las opciones de compras y la calidad de la oferta turística. Gracias a estos indicadores, el ranking identifica los lugares que ofrecen las experiencias más completas y satisfactorias para los visitantes.