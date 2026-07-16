La revista Travel + Leisure publicó una nueva edición de su reconocida encuesta World’s Best Awards Survey, considerada una de las evaluaciones más importantes del sector turístico internacional. El estudio recoge las experiencias y opiniones de miles de viajeros sobre los destinos que visitaron durante el último año. En esta ocasión, un atractivo turístico peruano logró ubicarse en el primer lugar del prestigioso ranking. Este reconocimiento vuelve a posicionar al Perú como uno de los referentes del turismo mundial. La clasificación se elabora a partir de las calificaciones otorgadas por viajeros de distintos países, quienes valoran diversos aspectos de cada destino. Entre los criterios evaluados figuran los atractivos turísticos, la gastronomía, la riqueza cultural, la hospitalidad de sus habitantes, las opciones de compras y la calidad de la oferta turística. Gracias a estos indicadores, el ranking identifica los lugares que ofrecen las experiencias más completas y satisfactorias para los visitantes.

¿Cuál es ese destino turístico que enorgullece a todos los peruanos por ubicarse en el primer lugar del ranking?

Cusco, la ciudad imperial ha sido elegida, por cuarto año consecutivo, como la Mejor Ciudad de Centro y Sudamérica en los World’s Best Awards 2026, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). Los mercados tradicionales, bares de coctelería de autor y rutas de senderismo que conectan con paisajes andinos son algunos de los atributos que destacan los lectores de la reconocida revista estadounidense Travel + Leisure. Cusco ocupó el primer lugar entre las mejores ciudades de Centro y Sudamérica, con una puntuación de 88,05 siendo el cuarto año consecutivo en que obtiene esta distinción. Asimismo, pasó por lo alto a ciudad de Lima que se ubica en el puesto 7 con 82,05 y es que, según Travel + Leisure destacó a Cusco porque sobresale no solo por ser la puerta de entrada a Machu Picchu, sino también por su combinación de patrimonio inca y colonial.

Conoce la variedad de experiencias que la ciudad Inca tiene para todos los visitantes nacionales y extranjeros

Cusco continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del Perú gracias a la diversidad de atractivos que ofrece más allá de Machu Picchu. La región reúne rutas de aventura como el trekking al Salkantay y la caminata hacia la Montaña de Siete Colores, además de circuitos por importantes complejos arqueológicos y paisajes naturales. Entre los lugares más visitados destacan Palccoyo, Pisac y Ollantaytambo. En los últimos años, la oferta turística también se ha ampliado con nuevos espacios de interés. Uno de ellos es el Centro Arqueológico de T’aqrachullo, ubicado en la provincia de Espinar, que se suma a otros atractivos emergentes de la región. Asimismo, los baños termales de Cocalmayo, en el distrito de Santa Teresa, se han convertido en una alternativa para quienes buscan descanso en plena naturaleza. A esta variada propuesta se añade la reconocida gastronomía cusqueña, que combina ingredientes originarios de los Andes con técnicas de la cocina contemporánea. Esta fusión convierte a Cusco en un destino que integra historia, naturaleza y cultura en una sola experiencia.

¿Qué otros destinos turísticos vienen proyectándose Cusco para seguir atrayendo a más turistas de todo el mundo?

Cusco apuesta por diversificar su oferta turística y reducir su dependencia de Machu Picchu mediante la creación de nuevos circuitos que distribuyan el flujo de visitantes hacia distintas provincias y fomenten una mayor permanencia en la región. Entre las principales alternativas destacan:

Choquequirao: El proyecto del teleférico busca convertir a este complejo arqueológico en uno de los principales atractivos del sur del país, complementando la experiencia turística de Machu Picchu.

El proyecto del teleférico busca convertir a este complejo arqueológico en uno de los principales atractivos del sur del país, complementando la experiencia turística de Machu Picchu. Corredor Cusco Alto Andino: Esta iniciativa del Gobierno Regional integra las lagunas de Pomacanchi, Acopia, Asnaqocha y Langui-Layo, junto con paisajes naturales, comunidades campesinas y propuestas de turismo rural en las provincias de Canas y Acomayo.

Esta iniciativa del Gobierno Regional integra las lagunas de Pomacanchi, Acopia, Asnaqocha y Langui-Layo, junto con paisajes naturales, comunidades campesinas y propuestas de turismo rural en las provincias de Canas y Acomayo. Tres Cañones de Suykutambo (Espinar): Este escenario geológico, donde convergen tres ríos, se perfila como un destino ideal para el turismo de naturaleza, el senderismo y la fotografía.

Este escenario geológico, donde convergen tres ríos, se perfila como un destino ideal para el turismo de naturaleza, el senderismo y la fotografía. Ruta Ausangate – Siete Lagunas: El circuito ofrece una combinación de caminatas de alta montaña, lagunas de origen glaciar y experiencias de turismo vivencial junto a comunidades andinas.

El circuito ofrece una combinación de caminatas de alta montaña, lagunas de origen glaciar y experiencias de turismo vivencial junto a comunidades andinas. Ruta del Barroco Andino: Este recorrido reúne templos coloniales de gran valor histórico y artístico, como las iglesias de Andahuaylillas, Huaro y Canincunca, fortaleciendo el turismo cultural y religioso.

Este recorrido reúne templos coloniales de gran valor histórico y artístico, como las iglesias de Andahuaylillas, Huaro y Canincunca, fortaleciendo el turismo cultural y religioso. Turismo gastronómico: La región también impulsa ferias culinarias, mercados tradicionales y experiencias gastronómicas que ponen en valor productos emblemáticos de los Andes, entre ellos la quinua, el maíz gigante, la papa nativa y la trucha.

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