Detienen a dos jóvenes por realizar pintas en muro inca del templo Aqlla Wasi en Cusco. (Foto: Andina)
Detienen a dos jóvenes por realizar pintas en muro inca del templo Aqlla Wasi en Cusco. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú detuvo durante la madrugada de este viernes 10 de julio a dos jóvenes acusados de realizar pintas con aerosol sobre el muro inca del templo Aqlla Wasi, ubicado en la calle Loreto, uno de los principales accesos a la Plaza Mayor del Cusco. La intervención se produjo luego de que las cámaras de seguridad ciudadana registraran el hecho.

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