La Policía Nacional del Perú detuvo durante la madrugada de este viernes 10 de julio a dos jóvenes acusados de realizar pintas con aerosol sobre el muro inca del templo Aqlla Wasi, ubicado en la calle Loreto, uno de los principales accesos a la Plaza Mayor del Cusco. La intervención se produjo luego de que las cámaras de seguridad ciudadana registraran el hecho.

Los detenidos fueron identificados como Joaquín Pacheco y Leonardo Villarejo Valdivia, ambos de 23 años. De acuerdo con las autoridades, los intervenidos se encontraban acompañados por una mujer y, presuntamente, se hallaban en estado de ebriedad al momento de dañar el patrimonio cultural utilizando pintura en aerosol de color blanco.

Según informó el personal de Seguridad Ciudadana, el hecho fue detectado aproximadamente a las 2:50 a.m., cuando las cámaras de videovigilancia captaron a los involucrados realizando pintas sobre los muros incas de la calle Loreto. Tras la alerta, agentes municipales acudieron al lugar y procedieron con la intervención de los dos jóvenes.

Las autoridades registraron tres pintas en total: dos sobre el muro del templo Aqlla Wasi y una tercera en el muro ubicado frente al monumento arqueológico.

El Ministerio de Cultura informó que ejecutará labores especializadas para retirar la pintura del patrimonio afectado. Los trabajos demandarán aproximadamente un día y se desarrollarán en tres etapas: limpieza en seco, aplicación de solventes en gel y líquido, y lavado con jabón negro.

Respecto a las consecuencias legales, el gerente del Centro Histórico del Cusco, Juvenal Zereceda, indicó que los responsables podrían afrontar una pena de hasta ocho años de prisión por el presunto delito de afectación al patrimonio cultural, conforme a lo establecido en el Código Penal. Precisó, no obstante, que la determinación de la sanción corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Cusco emitió un pronunciamiento en el que condenó los daños ocasionados al patrimonio arqueológico y solicitó que el caso sea investigado conforme a la normativa vigente, con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes.