Nuestra crónica gráfica de la celebración del Inti Raymi 2026. (Foto: Richard Hirano/ Revista Somos)
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La Fiesta del Sol: el Inti Raymi
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    Nuestra crónica gráfica de la celebración del Inti Raymi 2026. (Foto: Richard Hirano/ Revista Somos)

  • El Inti Raymi se celebra cada solsticio de invierno para rendir culto al Inti, a fin de que favorezca las cosechas y garantice la alimentación de la región. (Foto: Richard Hirano/ Revista Somos)
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    El Inti Raymi se celebra cada solsticio de invierno para rendir culto al Inti, a fin de que favorezca las cosechas y garantice la alimentación de la región. (Foto: Richard Hirano/ Revista Somos)

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    El Inti Raymi se celebra cada solsticio de invierno para rendir culto al Inti, a fin de que favorezca las cosechas y garantice la alimentación de la región. (Foto: Richard Hirano/ Revista Somos)

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Por Celeste Pérez

En Cusco hay un día en el que la ciudad deja de responder al reloj y las agendas. El 24 de junio los comercios bajan el ritmo, las calles del Centro Histórico se llenan desde temprano y miles de personas comienzan a ocupar veredas, balcones y graderías improvisadas. Cientos esperan la Fiesta del Sol: el Inti Raymi, una ceremonia que cada año devuelve a la antigua capital del Tahuantinsuyo al centro de su propia historia.

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