Por Abby Ardiles

Esta semana, la Policía Nacional del Perú (PNP) presentó su primer balance del año sobre las acciones ejecutadas entre enero y junio, así como las cifras de incidencia delictiva correspondientes al primer semestre de 2026. Según la institución, las denuncias por homicidio se redujeron en un 25 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las extorsiones disminuyeron en más del 50 %. Asimismo, reportó una caída del 20 % en los secuestros y del 30 % en los asaltos y robos de vehículos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.